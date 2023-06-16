Российские военные каждый день и каждую ночь обстреливают Украину. Они уничтожают дома, травмируют людей и забирают жизни. Сегодня, 16 июня 2023 года, враг снова обстрелял Херсон, сообщили в Офисе генпрокурора.

Взрывы в Херсоне сегодня: что известно об обстреле 16 июня 2023

По информации Офиса генпрокурора, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона.

По состоянию на этот момент известно по меньшей мере о шести травмированных горожанах.

Повреждены многоэтажки, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач. Обстрелы продолжаются.

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— Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ, — говорится в сообщении.

Взрывы в Херсоне: фото

Оккупанты не прекращают обстрелов жилых массивов! Что известно о взрывах в Херсоне сегодня / 2 Фотографии

Кроме того, враг не прекращает обстрел области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что ночью российская армия покрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав.

Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги.

Женщина погибла на месте, мужчину пытались спасти врачи, однако от полученных ранений он умер по дороге в больницу.

Ранее представитель ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, как оккупанты запускают дроны Shahed по Украине и почему иногда бывают странные воздушные тревоги.

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Фото: Офис генпрокурора