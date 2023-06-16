Російські військові щодня та щоночі обстрілюють Україну. Вони знищують домівки, травмують людей та забирають життя. Сьогодні, 16 червня 2023 року, ворог знову обстріляв Херсон, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Вибухи в Херсоні сьогодні: що відомо про обстріл 16 червня 2023

За інформацією Офісу генпрокурора, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона.

Станом на цю мить відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач. Обстріли тривають.

Зараз також дивляться

— Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ, — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Херсоні: фото

Окупанти не припиняють обстрілів житлових масивів! Що відомо про вибухи в Херсоні сьогодні / 2 Фотографії

Крім того, ворог не припиняє обстрілу області. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав.

Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя.

Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.

Раніше речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як окупанти запускають дрони Shahed по Україні та чому часом бувають дивні повітряні тривоги.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Офіс генпрокурора