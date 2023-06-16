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Окупанти не припиняють обстрілів житлових масивів! Що відомо про вибухи в Херсоні сьогодні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2023, 15:00
Вибухи у Херсоні сьогодні 16 червня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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