Не только для сирот: кто теперь может получить личного наставника в Украине

Украинский парламент принял важное социальное решение, которое расширяет круг людей, могущих рассчитывать на поддержку наставника. Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №13200.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента. Свои голоса За отдали 259 народных депутатов, подтвердил представитель фракции Голос Ярослав Железняк.

В чем суть изменений

Ранее наставничество в Украине ассоциировалось преимущественно с детьми-сиротами. Новый закон ломает этот стереотип и вводит понятие наставничества в ранг государственной политики.

Как объясняют инициаторы изменений, речь идет не о финансовом спонсорстве, а о человеческой поддержке. Наставник — это взрослый друг, который добровольно и безвозмездно помогает подопечному адаптироваться к реальной жизни, развить бытовые навыки и сформировать самостоятельность.

Кто теперь может получить наставника

Главная новация закона — существенное расширение категорий лиц, имеющих право на такую поддержку. Отныне это не только дети в интернатах.

Помощь смогут получить:

Дети от 10 лет, пострадавшие от войны, были депортированы или имеют родителей, но вынуждены жить в институциональных учреждениях;

Молодежь до 23 лет — выпускники интернатов. Это критически важно, ведь именно после выхода из учреждений молодые люди часто оказываются один на один со взрослым миром;

Одинокие родители (матери или отцы), оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающиеся в поддержке для преодоления кризиса.

Требования к наставникам: строгий отбор

Государство позаботилось о том, чтобы обезопасить детей от недобросовестных людей. Стать наставником “с улицы” не получится.

Основные критерии для кандидатов:

Гражданство Украины и постоянное проживание на ее территории;

Возраст — от 21 года;

Отсутствие судимостей, психических расстройств и каких-либо зависимостей.

Но самое главное — обязательное обучение. Кандидат должен подать документы в спеццентры (общественные организации или соцслужбы), пройти проверку и прослушать курс подготовки. Только после этого заключается официальный договор.

Важный нюанс: наставничество возможно исключительно с согласия ребенка. Если он против — никто не может навязать ему общение.

Закон также вводит понятие корпоративного наставничества. Это означает, что шефство над ребенком или семьей могут брать не только отдельные люди, но и целые коллективы компаний или группы специалистов.

