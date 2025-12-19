Не только для сирот: кто теперь может получить личного наставника в Украине

Украинский парламент принял важное социальное решение, которое расширяет круг людей, могущих рассчитывать на поддержку наставника. Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №13200.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента. Свои голоса За отдали 259 народных депутатов, подтвердил представитель фракции Голос Ярослав Железняк.
В чем суть изменений
Ранее наставничество в Украине ассоциировалось преимущественно с детьми-сиротами. Новый закон ломает этот стереотип и вводит понятие наставничества в ранг государственной политики.
Как объясняют инициаторы изменений, речь идет не о финансовом спонсорстве, а о человеческой поддержке. Наставник — это взрослый друг, который добровольно и безвозмездно помогает подопечному адаптироваться к реальной жизни, развить бытовые навыки и сформировать самостоятельность.
Кто теперь может получить наставника
Главная новация закона — существенное расширение категорий лиц, имеющих право на такую поддержку. Отныне это не только дети в интернатах.
Помощь смогут получить:
- Дети от 10 лет, пострадавшие от войны, были депортированы или имеют родителей, но вынуждены жить в институциональных учреждениях;
- Молодежь до 23 лет — выпускники интернатов. Это критически важно, ведь именно после выхода из учреждений молодые люди часто оказываются один на один со взрослым миром;
- Одинокие родители (матери или отцы), оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающиеся в поддержке для преодоления кризиса.
Требования к наставникам: строгий отбор
Государство позаботилось о том, чтобы обезопасить детей от недобросовестных людей. Стать наставником “с улицы” не получится.
Основные критерии для кандидатов:
- Гражданство Украины и постоянное проживание на ее территории;
- Возраст — от 21 года;
- Отсутствие судимостей, психических расстройств и каких-либо зависимостей.
Но самое главное — обязательное обучение. Кандидат должен подать документы в спеццентры (общественные организации или соцслужбы), пройти проверку и прослушать курс подготовки. Только после этого заключается официальный договор.
Важный нюанс: наставничество возможно исключительно с согласия ребенка. Если он против — никто не может навязать ему общение.
Закон также вводит понятие корпоративного наставничества. Это означает, что шефство над ребенком или семьей могут брать не только отдельные люди, но и целые коллективы компаний или группы специалистов.
