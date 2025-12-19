Не тільки для сиріт: хто тепер може отримати особистого наставника в Україні

Український парламент ухвалив важливе соціальне рішення, яке розширює коло людей, що можуть розраховувати на підтримку наставника. Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №13200.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Свої голоси За віддали 259 народних депутатів, підтвердив представник фракції Голос Ярослав Железняк.

У чому суть змін

Раніше наставництво в Україні асоціювалося переважно з дітьми-сиротами. Новий закон ламає цей стереотип і вводить поняття наставництва в ранг державної політики.

Як пояснюють ініціатори змін, йдеться не про фінансове спонсорство, а про людську підтримку. Наставник — це дорослий друг, який добровільно і безоплатно допомагає підопічному адаптуватися до реального життя, розвинути побутові навички та сформувати самостійність.

Хто тепер може отримати наставника

Головна новація закону — суттєве розширення категорій осіб, які мають право на таку підтримку. Відтепер це не лише діти в інтернатах.

Допомогу зможуть отримати:

Діти від 10 років , які постраждали від війни, були депортовані, або мають батьків, але вимушені жити в інституційних закладах.

Молодь до 23 років — випускники інтернатів. Це критично важливо, адже саме після виходу із закладів молоді люди часто опиняються сам на сам із дорослим світом.

Одинокі батьки (матері або батьки), які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують підтримки для подолання кризи.

Вимоги до наставників: суворий відбір

Держава подбала про те, щоб убезпечити дітей від недобросовісних людей. Стати наставником “з вулиці” не вийде.

Основні критерії для кандидатів

Громадянство України та постійне проживання на її території;

Вік — від 21 року;

Відсутність судимостей, психічних розладів та будь-яких залежностей.

Але найголовніше — обов’язкове навчання. Кандидат має подати документи до спеццентрів (громадських організацій або соцслужб), пройти перевірку та прослухати курс підготовки. Лише після цього укладається офіційний договір.

Важливий нюанс: наставництво можливе виключно за згодою дитини. Якщо вона проти — ніхто не може їй нав’язати спілкування.

Закон також запроваджує поняття корпоративного наставництва. Це означає, що шефство над дитиною чи родиною можуть брати не лише окремі люди, а й цілі колективи компаній чи групи фахівців.

Раніше ми розповідали, що уряд дозволив забирати дітей у родини до рішення суду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!