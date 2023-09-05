Основание для деоккупации полуострова: Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Возвращение Крыма в Украину неотвратимо, это только вопрос времени. Украина уже готовится к деоккупации полуострова, рассказывает о концепциях реинтеграции и развития, в частности об этом речь шла на Крымской платформе.

Кроме этого, президент Украины подписал закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, принятого Верховной Радой Украины 23 августа — в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Что известно о законе об изменениях территориально-административного устройства Крыма

Проект закона был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, рассказали на сайте Представительства президента Украины в АР Крым.

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Сообщается, что после вступления закона в силу — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым.

— Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад, — говорится в сообщении.

Кабинету министров поручили в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации.

Украинские военные уже проводят спецоперации в Крыму, одна из них была 24 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали о высадке украинских военных в Крыму.

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