Підґрунтя для деокупації півострова: Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Повернення Криму в Україну невідворотне, це лише питання часу. Україна вже готується до деокупації півострова, розповідає про концепції реінтеграції та розвитку, зокрема про це йшлося на Кримській платформі.

Крім цього, президент України підписав закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, який був ухвалений Верховною Радою України 23 серпня — в день проведення третього саміту Кримської платформи.

Що відомо про закон про зміни територіально-адміністративного устрою Криму

Проект закону був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, розповіли на сайті Представництва президента України в АР Крим.

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Повідомляється, що після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, ухвалені парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим.

— Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад, — йдеться у повідомленні.

Кабінету міністрів доручили протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

Українські військові вже проводять спецоперації в Криму, одна з таких була 24 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали про висадку українських військових в Криму.

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