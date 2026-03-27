Жертвы Эпштейна подали в суд на администрацию Трампа и Google из-за утечки данных

Попытка обнародовать правду о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна обернулась новой трагедией для выживших. Группа потерпевших инициировала коллективный судебный иск против администрации Дональда Трампа и технологического гиганта Google. Причина — грубое разглашение личных данных в рассекреченных судебных документах.

Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на текст искового заявления.

Политика против безопасности: обвинения в адрес Минюста

Истцы утверждают, что Министерство юстиции США сделало сознательную ставку на хайп и скорость публикации больших массивов данных, абсолютно пренебрегая безопасностью людей. Вместо того чтобы тщательно отфильтровать информацию, ведомство фактически выставило на витрину личные данные около 100 женщин, переживших в свое время насилие со стороны Эпштейна.

Это был сознательный политический выбор — поставить быстрое раскрытие выше базовой защиты частной жизни, — отмечается в официальной жалобе.

Хотя впоследствии правительство пыталось исправить ошибку и удалить чувствительные данные из официальных файлов, интернет помнит все.

Цифровая ловушка от Google

Отдельный блок обвинений касается корпорации Google. Жертвы заявляют, что, несмотря на многочисленные просьбы и официальные запросы, поисковик продолжает индексировать их конфиденциальную информацию. Более того, данные теперь фигурируют не только в результатах поиска, но и генерируются искусственным интеллектом Google, что делает удаление информации практически невозможным без воли компании.

Истцы подчеркивают: у Google есть все технические ресурсы для зачистки таких данных, но компания упорно игнорирует обращения, усугубляя страдания потерпевших.

Последствия утечки оказались ужасными. Вместо покоя женщины получили новую волну преследований:

Незнакомцы узнали номера телефонов и электронные адреса жертв;

Потерпевшие получают угрозы физической расправы;

В сети распространяются абсурдные обвинения в сговоре с Эпштейном, что превращает жертв в мишени для агрессии.

От Министерства юстиции потерпевшие требуют денежную компенсацию (минимум 1 000 долларов на каждого), а от Google — немедленного удаления всего компрометирующего контента.

На данный момент ни в администрации Трампа, ни в офисе Google ситуацию официально не комментируют. Ранее прокуроры заявляли, что технические работы по исправлению документов продолжаются, однако для многих женщин эта помощь уже является запоздалой.

Эта история — лишь верхушка айсберга в деле, которое годами держало в напряжении мировой истеблишмент.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!