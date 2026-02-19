Полиция задержала бывшего принца Эндрю — все из-за новых доказательств по делу Эпштейна

В Великобритании полиция арестовала младшего брата короля Чарльза III — Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Мужчину, которого ранее уже лишили всех королевских титулов и воинских званий из-за токсичных связей с Джеффри Эпштейном, на этот раз задержали по подозрению в серьезных злоупотреблениях, совершенных именно в тот период, когда он занимал высокие официальные должности.

Принц Эндрю был задержан полицией — детали

Новый виток расследования и последующий арест стали возможными после обнародования очередной порции архивных документов Эпштейна, находившихся в распоряжении Министерства юстиции США.

В частности, в файлах найдена переписка с лицом, которое называли “герцогом” — как отмечает BBC, речь идет именно о принце Эндрю. Документы содержат фотографии и письма, которые ставят бывшего члена монаршей семьи в крайне компрометирующее положение.

На одном из таких фото Эндрю якобы запечатлен в унизительной позе над женщиной, лежащей на полу.

Следствие также заинтересовалось письмами, в которых подробно обсуждалась организация частных ужинов непосредственно в Букингемском дворце. В сообщениях речь шла о гарантии полной приватности для гостей Эпштейна в королевской резиденции.

Особый резонанс приобрел эпизод, датированный августом 2010 года — тогда Эпштейн уже имел судимость за привлечение несовершеннолетней к проституции. Несмотря на это, он предлагал герцогу знакомство с 26-летней россиянкой.

