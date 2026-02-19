Поліція затримала колишнього принца Ендрю — усе через нові докази в справі Епштейна

У Великій Британії поліція заарештувала молодшого брата короля Чарльза III — Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Чоловіка, якого раніше вже позбавили всіх королівських титулів та військових звань через токсичні зв’язки з Джеффрі Епштейном, цього разу затримали за підозрою у серйозних зловживаннях, вчинених саме в той період, коли він обіймав високі офіційні посади.

Принц Ендрю був затриманий поліцією — деталі

Новий виток розслідування та подальший арешт стали можливими після оприлюднення чергової порції архівних документів Епштейна, що перебували у розпорядженні Міністерства юстиції США.

Зокрема, у файлах знайдено листування з особою, яку називали “герцогом” — як зазначає BBC, йдеться саме про принца Ендрю. Документи містять фотографії та листи, які ставлять колишнього члена монаршої родини у вкрай компрометуюче становище.

На одному з таких фото Ендрю нібито зафіксований у принизливій позі над жінкою, що лежить на підлозі.

Слідство також зацікавилося листами, у яких детально обговорювалася організація приватних вечерь безпосередньо у Букінгемському палаці. У повідомленнях йшлося про гарантію повної приватності для гостей Епштейна у королівській резиденції.

Особливого резонансу набув епізод, датований серпнем 2010 року — тоді Епштейн уже мав судимість за залучення неповнолітньої до проституції. Попри це, він пропонував герцогу знайомство з 26-річною росіянкою.

