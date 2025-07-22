Достигает под 100 тыс. грн за год: цены на обучение в разных университетах Киева 2025

Фото Unsplash Перед поступлением абитуриентов интересует цена обучения в университетах Киева. В столице их десятки и цена отличаются в зависимости от заведения и специальности. Поэтому мы собрали цены на обучение в ТОП-5 университетах Киева. Университеты Киева: стоимость обучения в ТОП-5 Согласно данным сайта Osvita.ua, в ТОП-5 университетов Киева входят: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Национальный университет Киево-Могилянская академия Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: цена обучения 2025 Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке: менеджмент — 76 600 грн; журналистика — 76 600 грн; финансы — 78 200 грн; право — 76 600 грн; маркетинг — 79 600 грн; среднее образование — 43-58 000 грн (в зависимости от специальности); история и археология — 41-53 000 грн (в зависимости от направления); туризм — 76 600 грн; международные отношения — 76 600 грн. Читать по теме Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине Рассказываем о списке документов для поступления в ВУЗ. НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского: цена обучения 2025 Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке: менеджмент — 67 600 грн; журналистика — 67 600 грн; финансы — 67 600 грн; право — 67 600 грн; маркетинг — 67 600 грн; кибербезопасность — 64 900 грн; металлургия — 44 900 грн; международные отношения — 67 700 грн. Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца: цена обучения 2025 Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке: стоматология — 65 000 грн; медицина с углубленным изучением английского языка – 89 400 грн; медицина — 61 600 грн; педиатрия — 61 600 грн; терапия и реабилитация — 41 500 грн; психология — 41 000 грн. Национальный университет Киево-Могилянская академия: цена обучения 2025 Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке: менеджмент — 75 500 грн; журналистика — 65 000 грн; финансы — 72 000 грн; право — 90 000; маркетинг — 75 000; филология (укр. язык) — 55 000 грн; история и археология — 55 000 грн; компьютерные науки — 100 000 грн; международные отношения — 88 000 грн. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке: менеджмент — 61 780 грн; журналистика — 61 780 грн; финансы — 61 780 грн; право — 61 780; маркетинг — 61 780; туризм — 61 780; международные отношения — 61 780 грн. Если ты не можешь оплатить полную сумму за обучение, то тебе следует подать заявку на гранты на обучение 2025 году. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Киев, Образование Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter