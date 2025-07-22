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Достигает под 100 тыс. грн за год: цены на обучение в разных университетах Киева 2025

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 июля 2025, 08:00
Цены на обучение в университетах Киева 2025
Фото Unsplash

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