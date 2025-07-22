Достигает под 100 тыс. грн за год: цены на обучение в разных университетах Киева 2025

Перед поступлением абитуриентов интересует цена обучения в университетах Киева. В столице их десятки и цена отличаются в зависимости от заведения и специальности. Поэтому мы собрали цены на обучение в ТОП-5 университетах Киева.

Университеты Киева: стоимость обучения в ТОП-5

Согласно данным сайта Osvita.ua, в ТОП-5 университетов Киева входят:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Национальный университет Киево-Могилянская академия

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко: цена обучения 2025

Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке:

менеджмент — 76 600 грн;

журналистика — 76 600 грн;

финансы — 78 200 грн;

право — 76 600 грн;

маркетинг — 79 600 грн;

среднее образование — 43-58 000 грн (в зависимости от специальности);

история и археология — 41-53 000 грн (в зависимости от направления);

туризм — 76 600 грн;

международные отношения — 76 600 грн.

НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского: цена обучения 2025

Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке:

менеджмент — 67 600 грн;

журналистика — 67 600 грн;

финансы — 67 600 грн;

право — 67 600 грн;

маркетинг — 67 600 грн;

кибербезопасность — 64 900 грн;

металлургия — 44 900 грн;

международные отношения — 67 700 грн.

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца: цена обучения 2025

Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке:

стоматология — 65 000 грн;

медицина с углубленным изучением английского языка – 89 400 грн;

медицина — 61 600 грн;

педиатрия — 61 600 грн;

терапия и реабилитация — 41 500 грн;

психология — 41 000 грн.

Национальный университет Киево-Могилянская академия: цена обучения 2025

Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке:

менеджмент — 75 500 грн;

журналистика — 65 000 грн;

финансы — 72 000 грн;

право — 90 000;

маркетинг — 75 000;

филология (укр. язык) — 55 000 грн;

история и археология — 55 000 грн;

компьютерные науки — 100 000 грн;

международные отношения — 88 000 грн.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Цена обучения на бакалавриате варьируется, в зависимости от специальности, подробнее можно ознакомиться по ссылке:

менеджмент — 61 780 грн;

журналистика — 61 780 грн;

финансы — 61 780 грн;

право — 61 780;

маркетинг — 61 780;

туризм — 61 780;

международные отношения — 61 780 грн.

Если ты не можешь оплатить полную сумму за обучение, то тебе следует подать заявку на гранты на обучение 2025 году.

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