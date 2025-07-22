Сягає під 100 тис. грн за рік: ціни на навчання в різних університетах Києва 2025

Перед вступом абітурієнтів цікавить ціна навчання в університетах Києва. У столиці їх десятки й ціна відрізняється, залежно від закладу та спеціальності. Тому ми зібрали ціни на навчання в ТОП-5 університетах Києва.

Університети Києва: вартість навчання у ТОП-5

Згідно з даними сайту Osvita.ua, до ТОП-5 університетів Києва входять:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Національний університет Києво-Могилянська академія

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: ціна навчання 2025

Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням:

менеджмент — 76 600 грн;

журналістика — 76 600 грн;

фінанси — 78 200 грн;

право — 76 600 грн;

маркетинг — 79 600 грн;

середня освіта — 43-58 000 грн (залежно від спеціальності);

історія та археологія — 41-53 000 грн (залежно від напряму);

туризм — 76 600 грн;

міжнародні відносини — 76 600 грн.

НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: ціна навчання 2025

Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням:

менеджмент — 67 600 грн;

журналістика — 67 600 грн;

фінанси — 67 600 грн;

право — 67 600 грн;

маркетинг — 67 600 грн;

кібербезпека — 64 900 грн;

металургія — 44 900 грн;

міжнародні відносини — 67 700 грн.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: ціна навчання 2025

Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням:

стоматологія — 65 000 грн;

медицина з поглибленим вивченням англійської мови — 89 400 грн;

медицина — 61 600 грн;

педіатрія — 61 600 грн;

терапія та реабілітація — 41 500 грн;

психологія — 41 000 грн.

Національний університет Києво-Могилянська академія: ціна навчання 2025

Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням:

менеджмент — 75 500 грн;

журналістика — 65 000 грн;

фінанси — 72 000 грн;

право — 90 000 грн;

маркетинг — 75 000 грн;

філологія (укр. мова) — 55 000 грн;

історія та археологія — 55 000 грн;

комп’ютерні науки — 100 000 грн;

міжнародні відносини — 88 000 грн.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням:

менеджмент — 61 780 грн;

журналістика — 61 780 грн;

фінанси — 61 780 грн;

право — 61 780 грн;

маркетинг — 61 780 грн;

туризм — 61 780 грн;

міжнародні відносини — 61 780 грн.

Якщо ти не можеш сплатити повну суму за навчання, то тобі варто подати заявку на гранти на навчання 2025.

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