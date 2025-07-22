Для тебе Освіта

Сягає під 100 тис. грн за рік: ціни на навчання в різних університетах Києва 2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Липня 2025, 08:00
Ціни на навчання в університетах Києва 2025
Фото Unsplash

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