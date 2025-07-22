Сягає під 100 тис. грн за рік: ціни на навчання в різних університетах Києва 2025

Фото Unsplash Перед вступом абітурієнтів цікавить ціна навчання в університетах Києва. У столиці їх десятки й ціна відрізняється, залежно від закладу та спеціальності. Тому ми зібрали ціни на навчання в ТОП-5 університетах Києва. Університети Києва: вартість навчання у ТОП-5 Згідно з даними сайту Osvita.ua, до ТОП-5 університетів Києва входять: Київський національний університет імені Тараса Шевченка НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Національний університет Києво-Могилянська академія Національний університет біоресурсів і природокористування України Київський національний університет імені Тараса Шевченка: ціна навчання 2025 Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням: менеджмент — 76 600 грн; журналістика — 76 600 грн; фінанси — 78 200 грн; право — 76 600 грн; маркетинг — 79 600 грн; середня освіта — 43-58 000 грн (залежно від спеціальності); історія та археологія — 41-53 000 грн (залежно від напряму); туризм — 76 600 грн; міжнародні відносини — 76 600 грн. Читати на тему Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні Розповідаємо про список документів для вступу у виші. НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: ціна навчання 2025 Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням: менеджмент — 67 600 грн; журналістика — 67 600 грн; фінанси — 67 600 грн; право — 67 600 грн; маркетинг — 67 600 грн; кібербезпека — 64 900 грн; металургія — 44 900 грн; міжнародні відносини — 67 700 грн. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: ціна навчання 2025 Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням: стоматологія — 65 000 грн; медицина з поглибленим вивченням англійської мови — 89 400 грн; медицина — 61 600 грн; педіатрія — 61 600 грн; терапія та реабілітація — 41 500 грн; психологія — 41 000 грн. Національний університет Києво-Могилянська академія: ціна навчання 2025 Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням: менеджмент — 75 500 грн; журналістика — 65 000 грн; фінанси — 72 000 грн; право — 90 000 грн; маркетинг — 75 000 грн; філологія (укр. мова) — 55 000 грн; історія та археологія — 55 000 грн; комп’ютерні науки — 100 000 грн; міжнародні відносини — 88 000 грн. Національний університет біоресурсів і природокористування України Ціна навчання на бакалавраті варіюється, залежно від спеціальності, детальніше можна ознайомитися за посиланням: менеджмент — 61 780 грн; журналістика — 61 780 грн; фінанси — 61 780 грн; право — 61 780 грн; маркетинг — 61 780 грн; туризм — 61 780 грн; міжнародні відносини — 61 780 грн. Якщо ти не можеш сплатити повну суму за навчання, то тобі варто подати заявку на гранти на навчання 2025. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Вступна кампанія, Київ, Освіта Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter