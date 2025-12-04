ГИА для школьников не будет: Рада согласовала формат вступительной кампании на 2026 год

Верховная Рада Украины приняла законопроект №13650, отменяющий государственную итоговую аттестацию (ГИА) для поступающих в 2026 году и определяющий формат национального мультипредметного теста (НМТ).

Документ поддержали 264 народных депутата, о чем сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак — детали читай в материале.

ГИА не будет: в Раде приняли законопроект

Согласно нововведениям, ГИА не будет проводиться ни на одном уровне образования. Это решение направлено на упрощение вступительной кампании в условиях военного положения, где приоритетом является безопасность участников и равный доступ к образованию, в частности для тех, кто находится за границей.

Формат НМТ в 2026 году останется неизменным по сравнению с предыдущим годом: тестирование состоится в один день с возможностью дополнительных сессий. Сергей Бабак назвал это решение понятным и предсказуемым для абитуриентов, учитывая текущие вызовы войны.

Список предметов НМТ также не изменился: обязательные — украинский язык, математика и история Украины, а также один по выбору: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. Важно, что результаты НМТ за 2023, 2024 и 2025 годы останутся действительными для вступления в 2026-м, что позволит абитуриентам использовать предыдущие достижения.

Такие изменения облегчат подготовку для школьников и выпускников, снизив нагрузку в непростое время.

Раньше мы писали, что будет, если не сдать НМТ — читай в материале, какие варианты поступления без сданного теста.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!