ДПА для школярів не буде: Рада погодила формат вступної кампанії на 2026 рік

Верховна Рада України ухвалила законопроект №13650, який скасовує державну підсумкову атестацію (ДПА) для вступників у 2026 році та визначає формат національного мультипредметного тесту (НМТ).

Документ підтримали 264 народні депутати, про що повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак — деталі читай у матеріалі.

ДПА не буде: в Раді ухвалили законопроект

Згідно з нововведеннями, ДПА не проводитиметься на жодному рівні освіти. Це рішення спрямоване на спрощення вступної кампанії в умовах воєнного стану, де пріоритетом є безпека учасників та рівний доступ до освіти, зокрема для тих, хто перебуває за кордоном.

Формат НМТ у 2026 році залишиться незмінним порівняно з попереднім роком: тестування відбудеться в один день з можливістю додаткових сесій. Сергій Бабак назвав це рішення зрозумілим і передбачуваним для абітурієнтів, враховуючи поточні виклики війни.

Перелік предметів НМТ також не змінився: обов’язкові — українська мова, математика та історія України, а також один на вибір з таких: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література. Важливо, що результати НМТ за 2023, 2024 та 2025 роки залишаться дійсними для вступу у 2026 році, що дозволить абітурієнтам використовувати попередні досягнення.

Такі зміни полегшать підготовку для школярів та випускників, зменшивши навантаження в непростий час.

