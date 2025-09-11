НМТ-2026 может стать двухдневным: какие преимущества и риски нового формата

В 2026 году формат Национального мультипредметного теста (НМТ) может претерпеть существенные изменения. Вместо одного дня, как было раньше, тестирование для поступающих может проводиться в течение двух дней.

Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Риски и преимущества нового подхода

По словам Вакуленко, двухдневный формат НМТ потребует проведения тестирования в две смены, что несет определенные риски.

Например, если во время первой смены будет длительная воздушная тревога, участники второй смены могут не успеть пройти экзамен.

Руководитель УЦОКО подчеркнула, что в 2025 году односменный формат способствовал тому, что лишь “крайне мало” поступающих (по данным Комитета, восемь человек) не смогли сдать экзамен из-за воздушных тревог.

Большинство просто пережидали тревогу и продолжали тестирование.

Однако, несмотря на эти риски, Вакуленко отметила, что для подавляющего большинства абитуриентов однодневный экзамен очень изнуряющий.

Это главная причина, почему УЦОКО готов рассмотреть возможность перехода к двухдневной модели.

Также среди возможных осложнений двухдневного формата — логистические проблемы для проживающих вблизи зоны боевых действий или за рубежом.

Когда ждать окончательного решения

Татьяна Вакуленко подчеркнула, что совместное решение Министерства образования и науки, Комитета и УЦОКО относительно формата НМТ должно быть принято в ближайшее время.

Это позволит своевременно уведомить будущих абитуриентов об изменениях и обеспечить необходимую техническую модернизацию.

Напомним, что в этом году абитуриенты чаще всего подавали заявления в высшие учебные заведения Львова, в частности, во Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Львовскую политехнику.

При этом общее количество первокурсников в 2025 году уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы рассказывали, что такое Национальный мультипредметный тест, как он проходит и на что следует обратить внимание абитуриентов.

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