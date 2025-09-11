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НМТ-2026 может стать двухдневным: какие преимущества и риски нового формата

Мария Дзюба, редактор сайта 11 сентября 2025, 08:00 2 мин.
Фото Unsplash

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