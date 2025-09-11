НМТ-2026 може стати дводенним: які переваги та ризики нового формату

У 2026 році формат Національного мультипредметного тесту (НМТ) може зазнати суттєвих змін. Замість одного дня, як було раніше, тестування для вступників можуть проводити протягом двох днів.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Ризики та переваги нового підходу

За словами Вакуленко, дводенний формат НМТ вимагатиме проведення тестування у дві зміни, що несе певні ризики.

Наприклад, якщо під час першої зміни буде довготривала повітряна тривога, учасники другої зміни можуть не встигнути пройти іспит.

Очільниця УЦОЯО підкреслила, що у 2025 році однозмінний формат сприяв тому, що лише “вкрай мало” вступників (за даними Комітету, вісім осіб) не змогли скласти іспит через повітряні тривоги.

Більшість просто перечікували тривогу і продовжували тестування.

Проте, попри ці ризики, Вакуленко зазначила, що для переважної більшості абітурієнтів одноденний іспит є дуже виснажливим.

Це є головною причиною, чому УЦОЯО готовий розглянути можливість переходу до дводенної моделі.

Також серед можливих ускладнень дводенного формату — логістичні проблеми для тих, хто проживає поблизу зони бойових дій або за кордоном.

Коли чекати на остаточне рішення?

Тетяна Вакуленко наголосила, що спільне рішення Міністерства освіти й науки, Комітету та УЦОЯО щодо формату НМТ має бути ухвалено найближчим часом.

Це дозволить вчасно повідомити майбутніх абітурієнтів про зміни та забезпечити необхідну технічну модернізацію.

Нагадаємо, що цього року абітурієнти найчастіше подавали заяви до вищих навчальних закладів Львова, зокрема до Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської політехніки.

При цьому загальна кількість першокурсників у 2025 році зменшилася на 5% порівняно з минулим роком.

Раніше ми розповідали, що таке Національний мультипредметний тест, як він проходить та на що варто звернути увагу абітурієнтам.

