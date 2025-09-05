Пакунок школяра: интерактивная карта магазинов, где можно потратить средства

Недавно правительство Украины запустило новую программу для детей, которые будут идти в первый класс и будут учиться офлайн — Пакунок школяра. Родители могут оформить одноразовую выплату в Дії, получить 5000 гривен и потратить их на вещи, необходимые для школы. Сейчас стала доступна интерактивная карта, на которой обозначены магазины, где можно потратить эти средства — читай об этом в материале.

Где потратить Пакунок школяра: интерактивная карта

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в тестовом режиме недавно запустили работу интерактивной карты. Благодаря ей ты можешь найти магазины, в которых будет доступна услуга оплаты денежными средствами из программы Пакунок школяра.

Интерактивная карта не охватывает полностью все магазины, однако на ней можно гарантированно найти именно тот магазин, где есть возможность расчета в рамках программы. Отметим, что на карте есть фильтры по областям и территориальных общинах, что значительно облегчает поиск.

Петр Добромильский, Председатель ГСУ по делам детей высказался по поводу внедрения интерактивной карты:

Запуск интерактивной карты — это еще один шаг к прозрачности и удобству. Для нас важно, чтобы каждая семья быстро и беспрепятственно имела возможность использовать государственную помощь.

Следует отметить, что на карте отображается более 25 тысяч торговых точек на территории всей страны. Следует учитывать, что иногда названия улиц и магазинов могут обновляться из-за их переименования.

Также напомним, что участие в этой программе открыто для всех торговых точек, в которых сфера деятельности Торговля школьными принадлежностями, детской одеждой и обувью.

Родители могут использовать полученные средства первоклассников в любой точке Украины, где присутствует платежный терминал с МСС-кодом, а именно:

5641 — детская одежда;

5651 — одежда для всей семьи;

5661 — магазины обуви;

5943 — канцелярские товары.

Отметим, что программа “Пакунок школьника” продлится до 15 ноября 2025 года.

