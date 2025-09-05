Пакунок школяра: інтерактивна мапа магазинів, де можна витратити кошти

Нещодавно уряд України запустив нову програму для дітей, що йтимуть до першого класу і навчатимуться офлайн — Пакунок школяра. Батьки можуть оформити одноразову виплату у Дії та отримати 5000 гривень, витративши їх на речі, необхідні для школи. Зараз стала доступна мапа, де позначені магазини, у яких можна витратити ці кошти — читай про це в матеріалі.

Де витратити Пакунок школяра: інтерактивна мапа

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нещодавно у тестовому режимі запустили роботу інтекративну мапу. Завдяки їй ти можеш знайти магазини, у яких буде доступна послуга оплати коштами з програми Пакунок школяра.

Інтерактивна мапа не охоплює повністю всі магазини, проте на ній можна гарантовано знайти саме той магазин де є можливість розрахунку в межах програми. Зазначимо, що на мапі є фільтри за областями та громадами, що значно полегшує пошук.

Петро Добромільський, Голова ДСУ у справах дітей зазначив:

Запуск інтерактивної мапи — це ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала можливість скористатися державною допомогою.

На мапі відображається понад 25 тисяч торгових точок на території всієї країни. Варто враховувати, що час від часу назви вулиць та магазинів можуть оновлюватися через їх перейменування.

Також нагадаємо, що участь у цій програмі відкрита для усіх торгових точок, які продають шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття.

Батьки можуть використовувати отримані кошти першокласників у будь-якій точці України, де присутній платіжний термінал має МСС-код, а саме:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари.

Зазначимо, що програма Пакунок школяра триватиме до 15 листопада 2025 року.

