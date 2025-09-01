Продолжительность уроков и расписание звонков на учебный 2025-2026 год

Сегодня, 1 сентября, в Украине начинается учебный год для всех — как для школьников, так и для студентов. Читай, сколько он будет продолжаться, каковы временные рамки уроков и расписание звонков.
Продолжительность уроков в школе
Обычно продолжительность уроков составляет 45 минут, к чему все уже привыкли. Однако на младшие классы это не распространяется, и у них несколько видоизмененный школьный день:
- 1 классы — уроки длятся по 35 минут;
- 2-4 класса — по 40 минут;
- у всех с 5 до 12 классов уроки по 45 минут.
Следует отметить, что перерывы также регламентированы, как и продолжительность уроков:
- для 1-4 классов — не менее 15 минут;
- для учащихся 5-12 классов — как минимум 10 минут;
- один большой перерыв для питания учащихся — 30 минут.
Расписание звонков в школе 2025
Следует заметить, что расписание звонков не является общим для всех школ Украины: каждая школа устанавливает его самостоятельно, учитывая образовательные планы и ситуацию безопасности на территории, на которой находится учебное заведение.
Школа самостоятельно разрабатывает расписание звонков согласно законодательству, согласно которому уже определена продолжительность занятий и перерывов между ними.
Есть общие правила, которых придерживается большинство школ по расписанию звонков: начало школьного дня должно быть не ранее 8 часов утра, а вторая смена должна начинаться не позднее 14 часов дня.
Формы обучения 2025-2026 годов
В Украине процесс обучения может осуществляться в трех разных формах проведения:
- институциональная (дневная или вечерняя);
- заочная (дистанционная);
- индивидуальная(семейная форма).
Отметим, что школы имеют полное право организовывать обучение в приемлемом для себя формате. Также возможно распределение класса на две группы, где одна часть будет учиться на дневной форме, а другая дистанционно.
Министерство образования подчеркнуло, что отмена онлайн-образования не планируется и остается одной из форм обучения, особенно в состоянии войны.
