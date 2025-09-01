Продолжительность уроков и расписание звонков на учебный 2025-2026 год

Сегодня, 1 сентября, в Украине начинается учебный год для всех — как для школьников, так и для студентов. Читай, сколько он будет продолжаться, каковы временные рамки уроков и расписание звонков.

Продолжительность уроков в школе

Обычно продолжительность уроков составляет 45 минут, к чему все уже привыкли. Однако на младшие классы это не распространяется, и у них несколько видоизмененный школьный день:

1 классы — уроки длятся по 35 минут;

2-4 класса — по 40 минут;

у всех с 5 до 12 классов уроки по 45 минут.

Следует отметить, что перерывы также регламентированы, как и продолжительность уроков:

для 1-4 классов — не менее 15 минут;

для учащихся 5-12 классов — как минимум 10 минут;

один большой перерыв для питания учащихся — 30 минут.

Расписание звонков в школе 2025

Следует заметить, что расписание звонков не является общим для всех школ Украины: каждая школа устанавливает его самостоятельно, учитывая образовательные планы и ситуацию безопасности на территории, на которой находится учебное заведение.

Школа самостоятельно разрабатывает расписание звонков согласно законодательству, согласно которому уже определена продолжительность занятий и перерывов между ними.

Есть общие правила, которых придерживается большинство школ по расписанию звонков: начало школьного дня должно быть не ранее 8 часов утра, а вторая смена должна начинаться не позднее 14 часов дня.

Формы обучения 2025-2026 годов

В Украине процесс обучения может осуществляться в трех разных формах проведения:

институциональная (дневная или вечерняя);

заочная (дистанционная);

индивидуальная(семейная форма).

Отметим, что школы имеют полное право организовывать обучение в приемлемом для себя формате. Также возможно распределение класса на две группы, где одна часть будет учиться на дневной форме, а другая дистанционно.

Министерство образования подчеркнуло, что отмена онлайн-образования не планируется и остается одной из форм обучения, особенно в состоянии войны.

Стоит отметить, что детей 1-4 классов следует забирать из школы, но если у тебя нет возможности делать это рано — читай как написать заявления на разрешение ребенку самостоятельно ходить домой из школы.

