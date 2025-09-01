Тривалість уроків та розклад дзвінків на навчальний 2025-2026 рік

Сьогодні, 1 вересня, в Україні починається навчальний рік для усіх — як для школярів, так і для студентів. Читай, скільки він триватиме, якими за часом будуть уроки та що відомо про розклад дзвінків.

Тривалість уроків у школі

Зазвичай тривалість уроків складає 45 хвилин, до чого всі вже звикли. Проте на молодші класи це не діє, і вони мають трохи видозмінений шкільний день:

1 класи — уроки тривають по 35 хвилин;

2-4 класи — по 40 хвилин;

усі, з 5 до 12 класів, мають уроки по 45 хвилин.

Слід зазначити, що, перерви також регламентовані, як і тривалість уроків:

для 1-4 класів — не менше, ніж 15 хвилин;

для учнів 5-12 класів — як мінімум 10 хвилин;

одна велика перерва для харчування учнів — 30 хвилин.

Розклад дзвінків у школі 2025

Варто зауважити, що розклад дзвінків не є загальним для усіх шкіл України: кожна школа встановлює його самостійно, зважаючи на освітні плани та безпекову ситуацію на території, на якій знаходиться навчальний заклад.

Школа самостійно розробляє розклад дзвінків згідно із законодавством, відповідно до якого вже визначено тривалість занять та перерв між ними.

Є загальні правила, яких дотримується більшість шкіл щодо розкладу дзвінків: початок шкільного дня має бути не раніше 8 години ранку, а друга зміна повинна починатись не пізніше 14 години дня.

Форми навчання 2025-2026 років

В Україні процес навчання має змогу реалізовуватись у трьох різних формах:

інституційна(денна або вечірня);

заочна(дистанційна);

індивідуальна(сімейна форма).

Зауважимо, що школи мають абсолютно повне право організовувати навчання у прийнятному для них форматі. Також можливий розподіл класу на дві групи, де одна частина буде навчатись на денній формі, а інша — дистанційно.

Міністерство освіти наголосило, що скасування онлайн-освіти не планується і зашиється однією з форм навчання, особливо в умовах війни.

Варто зазначити, що дітей 1-4 класів слід забирати зі школи, але якщо у тебе немає змоги робити це вдень — читай як правильно написати заяву на дозвіл дитині самостійно ходити додому зі школи.

