Сколько длится НМТ-2025: время, отведенное на разные тесты

В 2025 году традиционное ВНО не будет проводиться — это решение принято из-за продолжающейся войны. Вместо него поступление в университеты будет происходить по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ), который снова станет основным инструментом оценки знаний поступающих.

Читай, сколько длится Национальный мультипредметный тест, как распределено время и сколько длится каждый блок — в материале.

Сколько времени сдают НМТ

В тесте предусмотрено четыре блока задач:

Три обязательные дисциплины:

Украинский язык. Математика. История Украины. Один предмет по выбору абитуриента. Это может быть украинская литература, биология, география, физика, химия, английский, немецкий, французский или испанский.

Общая продолжительность теста — 240 минут (4 часа).

Он состоит из двух основных частей:

Первая часть (120 минут):

Задания по украинскому языку и математике.

После ее завершения – 20-минутный перерыв.

Вторая часть (120 минут):

Тесты по истории и избранному предмету.

Время четко регламентировано: на каждую часть отведено фиксированное 2 часа, и переключаться между блоками не разрешается.

Как подготовиться к НМТ

Подготовка к НМТ (Национальному мультипредметному тесту) требует плана, дисциплины и эффективных методов обучения.

Оцени свой уровень пройдя пробные тесты и пойми, на каких темах больше всего пробелов. Для этого рекомендуется использовать:

Платформа ВНО онлайн — здесь собраны все задачи прошлых лет.

Сервис по подготовке к мультитесту.

Составь график подготовки разбив каждый предмет на темы. Уделяй внимание каждому предмету несколько раз в неделю. Запланируй повторение и тесты раз в 1-2 недели.

Реши комплексные НМТ-тесты с таймером. Анализируй ошибки и возвращайся к тем, где были сложности.

Не забывай об отдыхе. Высыпайся, правильно питайся, чередуй обучение с отдыхом. Избегай перегрузки, особенно за несколько недель до теста.

Перед самым тестом повтори ключевые формулы, даты, правила. Пройди 1-2 теста по таймеру. Подготовь документы и вещи, необходимые в день теста.

Еще раньше мы рассказывали, можно ли пересдать НМТ на следующий год и повторно попробовать свои силы.

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