Сколько длится НМТ-2025: время, отведенное на разные тесты

Фото Pexels В 2025 году традиционное ВНО не будет проводиться — это решение принято из-за продолжающейся войны. Вместо него поступление в университеты будет происходить по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ), который снова станет основным инструментом оценки знаний поступающих. Читай, сколько длится Национальный мультипредметный тест, как распределено время и сколько длится каждый блок — в материале. Сколько времени сдают НМТ В тесте предусмотрено четыре блока задач:Три обязательные дисциплины: Украинский язык. Математика. История Украины. Один предмет по выбору абитуриента. Это может быть украинская литература, биология, география, физика, химия, английский, немецкий, французский или испанский. Общая продолжительность теста — 240 минут (4 часа). Он состоит из двух основных частей: Первая часть (120 минут): Задания по украинскому языку и математике. После ее завершения – 20-минутный перерыв. Вторая часть (120 минут): Тесты по истории и избранному предмету. Время четко регламентировано: на каждую часть отведено фиксированное 2 часа, и переключаться между блоками не разрешается. Читать по теме Куда поступить без НМТ-2025: альтернативные пути получения образования в Украине Читай, как поступить без национального мультипредметного теста, кого принимают и какие документы нужны – в материале. Как подготовиться к НМТ Подготовка к НМТ (Национальному мультипредметному тесту) требует плана, дисциплины и эффективных методов обучения. Оцени свой уровень пройдя пробные тесты и пойми, на каких темах больше всего пробелов. Для этого рекомендуется использовать: Платформа ВНО онлайн — здесь собраны все задачи прошлых лет. Сервис по подготовке к мультитесту. Составь график подготовки разбив каждый предмет на темы. Уделяй внимание каждому предмету несколько раз в неделю. Запланируй повторение и тесты раз в 1-2 недели. Реши комплексные НМТ-тесты с таймером. Анализируй ошибки и возвращайся к тем, где были сложности. Не забывай об отдыхе. Высыпайся, правильно питайся, чередуй обучение с отдыхом. Избегай перегрузки, особенно за несколько недель до теста. Перед самым тестом повтори ключевые формулы, даты, правила. Пройди 1-2 теста по таймеру. Подготовь документы и вещи, необходимые в день теста. Еще раньше мы рассказывали, можно ли пересдать НМТ на следующий год и повторно попробовать свои силы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter