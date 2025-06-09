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Скільки триває НМТ-2025: час, відведений на різні тести

Леся Манзюк, редакторка сайту 09 Червня 2025, 20:15
Скільки часу триває НМТ
Фото Pexels

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