Скільки триває НМТ-2025: час, відведений на різні тести

У 2025 році традиційне ЗНО не проводитиметься — це рішення ухвалено через війну що триває. Замість нього вступ до університетів відбуватиметься за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ), який знову стане основним інструментом оцінювання знань вступників.

Читай, скільки триває Національний мультипредметний тест, як розподілено час і скільки триває кожен блок — у матеріалі.

Скільки часу здають НМТ

У тесті передбачено чотири блоки завдань:

Три обов’язкові дисципліни:

Українська мова. Математика. Історія України. Один предмет на вибір абітурієнта. Це може бути українська література, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька або іспанська мова.

Загальна тривалість тесту — 240 хвилин (4 години).

Він складається з двох основних частин:

Перша частина (120 хвилин):

Завдання з української мови та математики.

Після її завершення — 20-хвилинна перерва.

Друга частина (120 хвилин):

Тести з історії України та обраного предмета.

Час чітко регламентований: на кожну частину відведено фіксовані 2 години, і перемикатися між блоками не дозволяється.

Читати на тему Куди вступити без НМТ-2025: альтернативні шляхи здобуття освіти в Україні Читай, як вступити без національного мультипредметного тесту, кого приймають і які документи потрібні – у матеріалі.

Як підготуватись до НМТ

Підготовка до НМТ (Національного мультипредметного тесту) вимагає плану, дисципліни та ефективних методів навчання.

Оціни свій рівень пройшовши пробні тести та зрозумій, у яких темах найбільше прогалин. Для цього рекомендується використовувати:

Платформу ЗНО онлайн — тут зібрано всі завдання минулих років.

Сервіс із підготовки до мультитесту.

Склади графік підготовки розбивши кожен предмет на теми. Приділяй увагу кожному предмету кілька разів на тиждень. Заплануй повторення та тести раз на 1–2 тижні.

Розв’язуй комплексні НМТ-тести з таймером. Аналізуй помилки та повертайся до тем, де були складнощі.

Не забувай про відпочинок. Висипайся, правильно харчуйся, чергуй навчання з відпочинком. Уникай перевантаження, особливо за кілька тижнів до тесту.

Перед самим тестом повтори ключові формули, дати, правила. Пройди 1-2 тести за таймером. Підготуй документи та речі, потрібні в день тесту.

Ще раніше ми розказували чи можна перездати НМТ на наступний рік та повторно спробувати свої сили.

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