“Заказывайте хлеб, все будет Украина!” Последствия обстрела детсада, дома и хлебзавода в Николаеве ночью 13 мая — ФОТО

13 мая ночью россияне снова нанесли массированную атаку по Украине, в том числе пострадали Хмельницкая область и Николаев.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал информацию о вражеских обстрелах в Николаевской области.

Обстрел Николаева 13 мая

В 01:23 этой ночью вражеская армия совершила обстрел Николаева, используя, по предварительной информации, ударные дроны Shahed-136/131 иранского производства.

Впоследствии было повреждение пятиэтажного жилого дома и разрушение двухэтажного здания на предприятии.

Оба объекта получили значительные повреждения, а также возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. К сожалению, три человека пострадали в результате этого обстрела.

– Обнаружили два попадания снарядов. Один в ближайшее предприятие, другой на территории детского сада. Здесь нет никаких военных объектов, мы готовили этот садик к открытию, поэтому убрали территорию, – рассказал глава города Александр Сенкевич.

Дополнительно, воздушное командование Юг сообщило, что ночью в Николаевской области был сбит один ударный беспилотный летательный аппарат Shahed-136/131 вражеской армии.

— Пока чрезвычайники разбирают завалы, работники готовятся выпекать хлеб. На предприятии уже возобновили электроснабжение, работают газовики. Николаевцы будут с хлебом, — написал Сенкевич.

Также мэр опубликовал обращение руководительницы хлебозавода Алены Раковой, которая рассказала, что, к счастью, на заводе все остались живы. Женщина также сообщила, что потребители могут заказывать на завтра хлеб, завод будет работать, несмотря ни на что! Всё будет Украина.

Детальнее о ситуации на фронте и в тылу тебе расскажет карта боевых действий в Украине.

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