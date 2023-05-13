Украина

Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 13 мая 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні 13.05.2023 онлайн

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