Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн

Разобраться в карте боевых действий в Украине бывает достаточно непросто. Несмотря на то, что многие украинские и мировые военные аналитики придирчиво следят за развитием событий и анализируют ход российского вторжения, все же советуем прислушиваться к Генштабу ВСУ.
Он ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
Сообщается, что украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки в Бахмуте. При этом ВСУ, возможно, прорвали там некоторые российские позиции.
Оккупанты обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.
Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка.
Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка.
Ситуация на фронте по направлениям:
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область. Они прицельно бьют по домам мирных жителей. Читай, что известно про взрывы в Херсоне 12 мая.
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