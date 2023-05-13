Локализованные контратаки ВСУ и безнадежные мечты россиян о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 13 мая в режиме онлайн

Разобраться в карте боевых действий в Украине бывает достаточно непросто. Несмотря на то, что многие украинские и мировые военные аналитики придирчиво следят за развитием событий и анализируют ход российского вторжения, все же советуем прислушиваться к Генштабу ВСУ.

Он ежедневно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

Сообщается, что украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки в Бахмуте. При этом ВСУ, возможно, прорвали там некоторые российские позиции.

Оккупанты обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 мая 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

четыре ракетных удара;

26 авиационных ударов;

более 20 обстрелов из РСЗО. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий — Бахмут и Марьинка.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

и направлениях оперативная ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Волфине Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области.

и направлениях противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Волфине Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области. На Купянском направлении обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Макеевка, Белогоровка, Луганской области; Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

направлении враг обстрелял населенные пункты Макеевка, Белогоровка, Луганской области; Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении продолжаются непрерывные бои в Бахмуте. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного, обстрелял населенные пункты Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Водяного, обстрелял населенные пункты Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении наши подразделения отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении наши подразделения отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял населенные пункты Великая Новоселка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял населенные пункты Великая Новоселка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. Обстреляли населенные пункты Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три района сосредоточения живой силы;

три артиллерийских подразделения на огневых позициях;

станцию ​​радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область. Они прицельно бьют по домам мирных жителей. Читай, что известно про взрывы в Херсоне 12 мая.

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