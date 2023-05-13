Україна

Локалізовані контратаки ЗСУ та безнадійні мрії росіян про Бахмут: карта бойових дій в Україні 13 травня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 13 Травня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні 13.05.2023 онлайн

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