Локалізовані контратаки ЗСУ та безнадійні мрії росіян про Бахмут: карта бойових дій в Україні 13 травня в режимі онлайн

Розібратись у карті бойових дій в Україні буває доволі непросто. Попри те, що багато українських та світових військових аналітиків прискіпливо стежать за розвитком подій та аналізують перебіг російського вторгнення, все ж радимо дослухатись до Генштабу ЗСУ.
Він щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Повідомляється, що українські сили продовжують проводити локалізовані контратаки в районі Бахмута. При цьому ЗСУ, ймовірно, прорвали там деякі російські позиції.
Окупанти обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.
Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій — Бахмут та Мар’їнка.
Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій — Бахмут та Мар’їнка.
Ситуація на фронті за напрямками:
Українська авіація за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Окупанти щодня атакують Херсон та область. Вони прицільно б’ють по домівках мирних мешканців. Читай, що відомо про вибухи в Херсоні 12 травня.
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