Локалізовані контратаки ЗСУ та безнадійні мрії росіян про Бахмут: карта бойових дій в Україні 13 травня в режимі онлайн

Розібратись у карті бойових дій в Україні буває доволі непросто. Попри те, що багато українських та світових військових аналітиків прискіпливо стежать за розвитком подій та аналізують перебіг російського вторгнення, все ж радимо дослухатись до Генштабу ЗСУ.

Він щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Повідомляється, що українські сили продовжують проводити локалізовані контратаки в районі Бахмута. При цьому ЗСУ, ймовірно, прорвали там деякі російські позиції.

Окупанти обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 травня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

чотири ракетні удари;

26 авіаційних ударів,

понад 20 обстрілів з РСЗВ. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій — Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

та напрямках оперативна ситуація без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

та напрямках противник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

напрямку обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Макіївка, Білогорівка, Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

напрямку ворог обстріляв населені пункти Макіївка, Білогорівка, Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають безперервні бої у Бахмуті. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, обстріляв населені пункти Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, обстріляв населені пункти Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші підрозділи відбили численні атаки росіян в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

напрямку наші підрозділи відбили численні атаки росіян в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв населені пункти Велика Новосілка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв населені пункти Велика Новосілка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Обстріляли населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

три райони зосередження живої сили;

три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;

станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Окупанти щодня атакують Херсон та область. Вони прицільно б’ють по домівках мирних мешканців. Читай, що відомо про вибухи в Херсоні 12 травня.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!