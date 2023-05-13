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“Замовляйте хліб, все буде Україна!” Наслідки обстрілу дитсадка, будинку й хлібзаводу у Миколаєві вночі 13 травня — ФОТО

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Травня 2023, 11:02
Обстріл Миколаєва 13.05.23

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