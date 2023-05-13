“Замовляйте хліб, все буде Україна!” Наслідки обстрілу дитсадка, будинку й хлібзаводу у Миколаєві вночі 13 травня — ФОТО

13 травня вночі росіяни знову завдали масованої атаки по Україні, зокрема постраждала Хмельниччина і Миколаїв.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області.

Обстріл Миколаєва 13 травня

О 01:23 цієї ночі ворожа армія здійснила обстріл Миколаєва, використовуючи, за попередньою інформацією, ударні дрони Shahed-136/131 іранського виробництва.

Наслідком було пошкодження п’ятиповерхового житлового будинку та зруйновання двоповерхової будівлі на підприємстві.

Обидва об’єкти отримали значні пошкодження, а також виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. На жаль, троє людей постраждали внаслідок цього обстрілу.

– Виявили два попадання снарядів. Один у найближче підприємство, інший на території дитячого садка. Тут немає жодних військових об’єктів, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію, — розповів очільник міста Олександр Сєнкевич.

Додатково, повітряне командування Південь повідомило, що вночі на Миколаївщині був збитий один ударний безпілотний літальний апарат Shahed-136/131 ворожої армії.

— Доки надзвичайники розбирають завали, працівники готуються випікати хліб. На підприємстві вже відновили електропостачання, працюють газовики. Миколаївці будуть із хлібом, — написав Сєнкевич.

Також міський голова опублікував звернення керівниці хлібзаводу Альони Ракової, яка розповіла, що, на щастя, на заводі всі лишились живі. Жінка також повідомила, що споживачі можуть замовляти на завтра хліб, завод працюватиме попри все! Все буде Україна.

А детальніше про ситуацію на фронті та в тилу тобі розповість карта бойових дій в Україні.

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