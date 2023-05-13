Є приліт та постраждалі! Що відомо про вибухи в Хмельницькій області 13 травня та нічну масовану атаку росіян

Росія не припиняє своєї тактики терору українського населення. У ніч на 13 травня загарбники вчергове масовано обстріляли наші регіони з північного та південного напрямків.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що з 21 Shahed-136/131 вдалось знищити 17. Однак були і влучання.

Вибухи було чутно, зокрема, у Хмельницькій області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. На жаль, є поранені. Читай, що відомо про атаку росіян сьогодні вночі.

Вибухи в Хмельницькій області 13 травня

У Хмельницькій області росіяни поцілили по критичній інфраструктурі. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у телемарафоні.

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів, — уточнив він.

Унаслідок ворожої атаки п’ятеро людей поранено. Кількість уточнюється.

Ситуація в Хмельницькому станом на 13 травня

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що влучань у самому місті немає. Однак вибуховими хвилями пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Евакуацію мешканців наразі не проводять, проблем з комунальними послугами у місті немає.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК Центральна, — порадив Симчишин.

Затримка потягів у Хмельницькій області 13 травня: що відомо

Укрзалізниця попереджає, що внаслідок атаки на Хмельниччину щонайменше п’ять рейсів суттєво затримуються, бо змушені курсувати об’їзним шляхом:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам’янець-Подільський;

№85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

Детальніше про ситуацію на фронті та в тилу тобі розповість карта бойових дій в Україні.

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