Є приліт та постраждалі! Що відомо про вибухи в Хмельницькій області 13 травня та нічну масовану атаку росіян

Росія не припиняє своєї тактики терору українського населення. У ніч на 13 травня загарбники вчергове масовано обстріляли наші регіони з північного та південного напрямків.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що з 21 Shahed-136/131 вдалось знищити 17. Однак були і влучання.
Вибухи було чутно, зокрема, у Хмельницькій області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. На жаль, є поранені. Читай, що відомо про атаку росіян сьогодні вночі.
У Хмельницькій області росіяни поцілили по критичній інфраструктурі. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у телемарафоні.
Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів, — уточнив він.
Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів, — уточнив він.
Унаслідок ворожої атаки п’ятеро людей поранено. Кількість уточнюється.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що влучань у самому місті немає. Однак вибуховими хвилями пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.
Евакуацію мешканців наразі не проводять, проблем з комунальними послугами у місті немає.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК Центральна, — порадив Симчишин.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. У випадку пошкоджень житла звертайтеся за телефоном 1580, а також в УМК Центральна, — порадив Симчишин.
Укрзалізниця попереджає, що внаслідок атаки на Хмельниччину щонайменше п’ять рейсів суттєво затримуються, бо змушені курсувати об’їзним шляхом:
Детальніше про ситуацію на фронті та в тилу тобі розповість карта бойових дій в Україні.
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