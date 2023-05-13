Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян

Россия не прекращает свою тактику террора украинского населения. В ночь на 13 мая захватчики в очередной раз массированно обстреляли наши регионы с северного и южного направлений.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что из 21 Shahed-136/131 удалось уничтожить 17. Однако были и попадания.
Взрывы были слышны, в частности, в Хмельницкой области. Об этом сообщила областная военная администрация. К сожалению, есть раненые. Читай, что известно об атаке россиян сегодня ночью.
В Хмельницкой области россияне попали в критическую инфраструктуру. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в телемарафоне.
Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов, — уточнил он.
Сегодня во время воздушной тревоги враг атаковал Хмельницкую область. К сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов, — уточнил он.
В результате вражеской атаки пять человек ранены. Количество уточняется.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что попаданий в самом городе нет. Однако взрывными волнами повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажки и частные жилые дома.
Эвакуацию жителей пока не проводят, проблем с коммунальными услугами нет.
Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК Центральная, — посоветовал Симчишин.
Все службы работают над ликвидацией последствий. В случае повреждений жилья обращайтесь по телефону 1580, а также в УМК Центральная, — посоветовал Симчишин.
Укрзалізниця предупреждает, что в результате атаки на Хмельницкую область по меньшей мере пять рейсов существенно задерживаются, потому что вынуждены курсировать по объездному пути:
Детальнее о ситуации на фронте и в тылу тебе расскажет карта боевых действий в Украине.
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