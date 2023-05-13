Украина

Есть прилет и пострадавшие! Что известно о взрывах в Хмельницкой области 13 мая и ночной массированной атаке россиян

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 13 мая 2023, 09:31
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