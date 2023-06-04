Хочу мужа военного! Что на самом деле стоит за новым трендом отношений и к чему нужно готовиться

Даже у отношений есть тренды, а если вернее, то они были всегда. Даже сейчас, когда наше государство в очередной раз доказывает свое право на существование и украинские мужчины и женщины защищают страну ценой собственной жизни.

В последнее время мы стали свидетелями появления нового тренда — отношений с военными. С одной стороны, это может показаться привычным явлением – человек просто выбирает себе партнера, но с другой – это переходит границы романтики и превращается в культ. Поэтому платформа Resex подробнее рассмотрела эту тенденцию.

Стремление к отношениям с военными

Некоторые женщины и девушки хотели бы иметь парня военного. Почему? Во-первых, это же невероятное увлечение им и героизация за мужество при защите Украины. А во-вторых, это его общественное одобрение со стороны окружения и создания культа личности.

Однако немногие думают о том, что вместо их чрезмерной героизации нужен другой подход — это простое понимание, что они чувствуют, через что прошли.

Сложилось искаженное представление о поиске мужчин военных. Даже если вспомнить события того года, когда военные, оборонявшие Азовсталь, были главной темой инфопространства. Как следствие, возник образ мужественного, сильного, молодого героя, ставшего мечтой многих женщин и девушек.

Во многих социальных сетях раздавались тренды: “Хочу парня из Азовстали”. Но сегодня ситуация мало изменилась, только теперь — это образ бойца из Бахмута. Только с нюансом, чем более адская точка и больше о ней говорят, тем более желанный муж военный как партнер.

Проблемы в построении отношений

Следует не забывать, что по возвращении домой некоторые военнослужащие сталкиваются с многочисленными сложностями, связанными с опытом войны: посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревожность и другие психоэмоциональные проблемы.

Одного желания быть с военным для счастливых отношений маловато. Партнерши к таким отношениям могут быть не готовы, если до этого не интересовались ничем, связанным с военным опытом и его последствиями.

Самой большой проблемой для военных после возвращения домой с войны – найти общий язык с родными и близкими. Ведь они не имели такого опыта, поэтому может возникать нехватка взаимопонимания, раздражения или опасения, которые могут привести к разрыву отношений.

Как найти подход

Чтобы построить или сохранить уже имеющиеся хорошие отношения с военными, нужно понимать своего мужа, а прежде всего-то, что он пережил. Доктор Джеймс Мунро в 2011 году в статье под названием 8 навыков, необходимых в бою, которые делают гражданскую жизнь более сложной. Он описал несколько главных факторов, которые помогут понять женщинам, с чем имеет дело военный во время боевых задач.

Поэтому согласно статье отметим, что может ожидать партнерш, которые начали отношения с военным и как выстраивать с ними правильную коммуникацию.

Безопасность

Военные в зоне боевых действий должны быть постоянно готовы. Громкие или резкие звуки напоминают о возможных угрозах, но абсолютная тишина не дает расслабиться — мозг лишен ориентиров, нет возможности оценивать ситуацию, а это сразу включает ощущение опасности. Солдатам присуща постоянная бдительность и контроль.

Напротив, люди, привыкшие к состоянию безопасности, могут не понимать такого поведения, в обычной жизни оно очень заметно и вызывает напряжение. Но поймите главное – так мужчина проявляет свою заботу о вас. Именно благодаря такому поведению боец выжил, а поскольку война еще продолжается, нужно быть внимательным.

Вопросы доверия и определения врага

Чтобы выжить, военные должны научиться никому не доверять в зоне боевых действий. Лучше считать всех врагами, пока не убедишься в противоположном. Но дома недоверие и подозрительность существенно вредят отношениям, в том числе семейным.

Если в обычной жизни мы чаще всего говорим о базовом доверии к миру и людям, то в военных доверие можно только заслужить, показав результат. Женщины могут быть оскорблены и воспринимать такие действия, как сомнения в их чувствах, честности. Но, скорее всего, мужчиной руководит желание ощутить надежную связь между вами и получить послание: “Мне можно доверять”.

Преданность цели

Важнейшая задача на войне – выполнить боевую задачу, определяющую командование. На этом сосредоточено внимание и ресурсы солдата. В гражданском мире люди сами проявляют инициативу, выявляют новые задачи, определяют приоритеты и решают сами, как и куда им двигаться.

Влияние именно этого правила является основой большинства конфликтов в семьях и парах. Надо понимать, что у вашего мужчины инициатива может быть “временно отключена”, и если вам что-то нужно — говорите о своих просьбах прямо и четко.

Принятие решений

В зоне боевых действий исполнение приказов крайне важно для личной безопасности и успеха задачи. Военные, которые по рангу могут принимать решения, отдают приказы, касающиеся жизни или смерти других людей, даже при отсутствии всей необходимой информации.

Дома, особенно в семье, принятие решений – общее дело. Людям нужно время для обсуждения вопросов, путей их решения, и они часто просят о дополнительной информации. Возвращение в гражданскую жизнь требует перестройки, развития, умения слушать и слышать других людей, при этом ценить свою уверенность и упорство.

Тактики реагирования

В зоне военных действий выживание зависит от автоматической реакции на опасность. Критически важно действовать первым, с максимальной огневой мощностью, а размышлять уже потом. Не менее важно хранить в исправном состоянии и готовности все оборудование, в том числе оружие. Дома неубранные комнаты и грязные вещи могут вызвать непонимание у вернувшегося с войны человека, а его реакция может испугать или ошеломить окружение.

Также никаких резких движений, сюрпризов. Не заходите со спины, не прикасайтесь, если видите, что мужчина в своих мыслях. Спокойно обратите на себя внимание, убедись, что есть контакт.

Предсказуемость и контроль

В зоне военных действий, если враг может предусмотреть твое передвижение, расположение, планы или намерения – ты в опасности. Военные учатся быть непредсказуемыми и скрывать информацию. Работодатели от работников ждут соблюдения распорядка и правил, а женам и детям это просто необходимо.

Близким и родным часто непонятны причины резкого изменения планов, ведь отлаженная рутина и семейные традиции дают ощущение покоя и домашнего уюта.

Контроль эмоций

Работа солдата требует, чтобы он действовал быстро, всегда находился в готовности к боевой тревоге. Таким образом, единственные разрешенные эмоции – это гнев и раздражительность. Эмоции, которые так опасны в бою, оказываются невероятно нужными для отношений дома

Такое эмоциональное состояние окружающие в гражданском мире трактуют как закрытость, безразличие. Однако это способ оградить близких от нежелательных эмоций и переживаний. Прежде чем просить демонстрировать эмоции, важно помочь военным научиться распознавать их в себе, а затем постепенно учиться проявлять их.

Трудности с разговорами о войне

Крайне непросто говорить о том, как война меняет людей. Она может изменить основные убеждения о человечестве и справедливости в мире. Дома трудно объяснить гражданским – живущим в безопасности людям – что случалось в бою, которые принимались решения, почему они были нужны.

Любопытство может ранить и так перегруженную переживаниями душу военного. Просто дайте почувствовать, что вы рядом и благодарны за все. Возвращение к мирной жизни – это задача не только военной, но и каждого из нас. А отношения, поддержка, семья — тот ресурс, который помогает выдержать стресс, позволяет жить дальше.

Война оказывает негативное влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на личные отношения. На фоне стресса, переживаний и злобы учащаются конфликты, что иногда приводит даже к расставанию. Вікна рассказывали, как сохранить отношения во время войны.