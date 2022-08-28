“Что делать, если мужчина хочет на войну, но из-за состояния здоровья не может?”

Война порождает не только героев, но и комплексы у тех, кто, несмотря на все желание, не могут ими стать. По крайней мере, на поле боя.

И пока кто-то обвиняет мужчин в тылу за то, что они не на фронте, многие из них по состоянию здоровья не могут пойти на службу. Однако некоторые мужчины действительно стремятся, несмотря на физические противопоказания, оказаться на передовой.

Для мужчины важно чувствовать свою силу и способность защищать, быть героем в первую очередь для себя, – утверждает психолог Андрей Жельветро.

По словам психолога, именно война пробуждает в мужчинах инстинкт защитника. И если его нет возможности реализовать, появляется чувство вины. В таком случае, мужчина чувствует, что вроде бы вообще не может быть чем-то полезным.

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Поэтому психолог Андрей Жельветро объясняет, что необходимо делать тем мужчинам, которые, несмотря на все желание по состоянию здоровья, не могут присоединиться к рядам ВСУ.

Государство мобилизует столько мужчин, сколько необходимо сейчас

Государство управляет всем процессом. Тех людей, которых нужно было мобилизовать, например, офицеров, военных или имеющих опыт, уже отправили на передовую. Дальше при необходимости государство мобилизует других людей, которые смогут пойти воевать.

Не нужно рвать на себе рубашку и уходить на фронт, когда у тебя нет опыта. Так будет только хуже, поскольку такой мужчина будет больше мешать, чем помогать.

Помни, что ты можешь быть мирным воином в тылу

Если мужчина не может по своему состоянию здоровья или по каким-либо физиологическим причинам находиться на фронте и воевать, то ему нужно понимать, что он может быть очень полезен там, где он находится сейчас.

Вспомни, что в этой жизни ты можешь делать лучше всего и начни применять эти навыки там, где ты находишься.

Позаботься о безопасности своей семьи

В первую очередь, каждый мужчина должен позаботиться о безопасности своей семьи. Это уже будет вкладом в нашу победу.

Потому что, если люди в тылу будут чувствовать угрозу, то ни один мужчина не будет чувствовать себя стабильным и не будет иметь стойкого стержня.

Помогай на информационном фронте

Есть смартфон? Помогай опровергать фейки и распространяй официальную информацию.

На информационном фронте сейчас много дезинформации и пропаганды, информационных атак и искаженной информации. Это тоже влияет на наших людей. Поэтому мы тоже должны давать отпор и бороться с фейками.

Если у тебя есть такая энергия и желание, но ты не можешь быть на фронте, то отдай их информационной борьбе.

Возьми информационное оружие и пусть тебе помогают метко целиться твое сознание и твой разум.

Приобщайся к волонтерской деятельности

Также ты можешь помочь помогать волонтерам. Например, организациям, которые развозят пожилым людям продукты или лекарства, потому что они сами не способны передвигаться по городу.

Если работаешь, то можно помогать финансово

Ты можешь помогать деньгами. Например, зайти в приложение Дія и перечислить средства на ВСУ, чтобы у наших воинов было чем стрелять во врагов.

Выбери одно направление помощи

Не нужно распыляться и хвататься за любую работу и заваливать себя кучей задач. Поскольку когда мы беремся за большое количество разных заданий, то потом не чувствуем результата.

Мы не видим результатов и просто опустошаемся.

Когда мы выбираем одно направление и прилагаем усилия к нему, мы видим результат нашей помощи. Поэтому выбери одно направление для работы.

Однако для кого момент, когда становится известно о том, что тебя берут на службу, может стать шокирующим. Читай, как овладеть эмоциями и сохранить концентрацию, когда тебя мобилизуют.

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