Советы

“Что делать, если мужчина хочет на войну, но из-за состояния здоровья не может?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 августа 2022, 10:00
Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров'я не може
Фото: Pexels, Unsplash

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