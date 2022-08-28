“Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров’я не може?”

Війна породжує не лише героїв, але й комплекси у тих, хто попри усе бажання, не може ними стати. Принаймні, на полі бою.

І поки хтось звинувачує чоловіків у тилу за те, що вони не на фронті, чимало з них за станом здоров’я не мають змоги піти на службу. Однак деякі чоловіки дійсно прагнуть попри фізичні протипоказання опинитись на передовій.

Для чоловіка важливо відчувати свою силу та здатність захищати, бути героєм в першу чергу для себе, — стверджує психолог Андрій Жельветро.

За словами психолога, саме війна пробуджує в чоловіках інстинкт захисника. І якщо його немає можливості реалізувати, з’являється почуття провини. У такому випадку, чоловік відчуває, що начебто взагалі не може бути чимось корисним.

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Тому психолог Андрій Жельветро пояснює, що необхідно робити тим чоловікам, які попри усе бажання за станом здоров’я не можуть долучитись до лав ЗСУ.

Держава мобілізує стільки чоловіків, скільки наразі необхідно

Держава керує усім процесом. Тих людей, яких потрібно було мобілізувати, наприклад, офіцерів, військових чи тих, хто має досвід, вже відправили на передову. Далі за потреби держава мобілізує інших людей, які зможуть піти воювати.

Не потрібно рвати на собі сорочку та йти на фронт, коли в тебе немає досвіду. Так буде лише гірше, оскільки такий чоловік буде більше заважати, аніж допомагати.

Пам’ятай, що ти можеш бути мирним воїном в тилу

Якщо чоловік не може через свій стан здоров’я чи з якихось фізіологічних причин знаходитись на фронті та воювати, то йому треба розуміти, що він може бути дуже корисним там, де він знаходиться зараз.

Згадай, що у цьому житті ти можеш робити найкраще і почни застосовувати ці навички там, де ти знаходишся.

Подбай про безпеку своєї родини

У першу чергу, кожен чоловік має потурбуватись про безпеку своєї родини. Це вже буде внеском у нашу перемогу.

Тому що, якщо люди в тилу будуть відчувати загрозу, то жоден чоловік не почуватиметься стабільним і не буде мати стійкого стрижня.

Допомагай на інформаційному фронті

Маєш смартфон? Допомагай спростовувати фейки та поширюй офіційну інформацію.

На інформаційному фронті зараз дуже багато дезінформації та пропаганди, інформаційних атак та викривленої інформації. Це теж впливає на наших людей. Тому ми теж маємо давати відсіч та боротися з фейками.

Якщо ти маєш таку енергію та бажання, але не можеш бути на фронті, то віддай їх інформаційній боротьбі.

Візьми інформаційну зброю — і нехай тобі допомагає влучно цілити твоя свідомість і твій розум.

Долучайся до волонтерської діяльності

Також ти можеш піти допомагати волонтерам. Наприклад, організаціям, які розвозять літнім людям продукти чи ліки, бо вони самі не здатні пересуватися містом.

Якщо працюєш, то можна допомагати фінансово

Ти можеш допомагати грошима. Наприклад, зайти у застосунок Дія та перерахувати кошти на ЗСУ, щоб наші воїни мали, чим стріляти у ворогів.

Обери один напрямок допомоги

Не потрібно розпилятися та хапатись за будь-яку роботу та завалювати себе купою завдань. Оскільки коли ми беремося за велику кількість різної роботи, то потім не відчуваємо результату.

Ми не бачимо результатів та просто спустошуємось.

Коли ми обираємо один напрямок та докладаємо зусиль до нього, то бачимо результат нашої допомоги. Тому обери один напрямок роботи.

Однак для когось момент, коли стає відомо про те, що тебе беруть на службу, може стати шокуючим. Читай, як опанувати емоції та зберегти концентрацію, коли тебе мобілізують.

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