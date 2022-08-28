Поради

“Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров’я не може?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Серпня 2022, 10:00
Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров'я не може
Фото: Pexels, Unsplash

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Андрій Жельветро
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