Советы
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“Хочу накачать ягодицы в домашних условиях. Какие упражнения делать?”

Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Вероника Кононенко, редактор сайта 03 сентября 2023, 09:00
домашні вправи для сідниць
Фото: Pexels

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Советы

“Хочу накачать ягодицы в домашних условиях. Какие упражнения делать?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

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