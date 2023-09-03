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“Хочу накачати сідниці в домашніх умовах. Які вправи робити?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Вересня 2023, 09:00
домашні вправи для сідниць
Фото: Pexels

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Поради

“Хочу накачати сідниці в домашніх умовах. Які вправи робити?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

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