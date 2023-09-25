Советы
Эксклюзив

“Боюсь пользоваться тампонами, а у мамы спросить стыдно. Как это правильно делать?”

Отвечает
Аліна Полюхович
Алина Полюхович

Гинеколог

Виктория Мельник, редактор сайта 25 сентября 2023, 15:00
Как пользоваться тампонами
Фото: Pexels

Советы

“Боюсь пользоваться тампонами, а у мамы спросить стыдно. Как это правильно делать?”
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