“Боюсь пользоваться тампонами, а у мамы спросить стыдно. Как это правильно делать?”

Половое взросление — это всегда трудный процесс в жизни каждого человека. Девочки во время первых колокольчиков перестройки тела — появления менструации, увеличения груди, изменения гормонального фона — не всегда узнают необходимую информацию от родителей.

К сожалению, сексуальное образование в Украине пока не введено, а табуированность темы секса и полового созревания приводит к ранним беременностям, болезням и стрессу у подростков, знакомящихся со своим телом.

Один из важных вопросов среди девушек-подростков: что такое тампоны и как ими пользоваться.

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Тампоны или прокладки: что лучше?

— И тампоны, и прокладки — разновидность гигиенических средств, которые женщины используют во время менструации. Различаются они тем, что тампон ставится внутрь полового органа, а прокладка остается на белье.

Тампоны очень удобны в использовании, можно пользоваться как девочкам, так и взрослым женщинам. Они есть разных размеров, также отличаются по количеству капель — показателю поглощения менструальной крови.

Форма тампонов у всех почти одинаковая, диаметр зависит от поглощения влаги. Если чувствуешь дискомфорт при носке тампонов, вероятно, ты подобрала неправильный размер.

Тампоны в среднем нужно менять каждые шесть-восемь часов в зависимости от влагопоглощения и интенсивности менструации.

Преимущества тампонов — это удобство, комфорт, защита от протечек, с ними можно заниматься спортом и плавать.

А вот к минусам можно отнести то, что тампоны иногда вызывают синдром токсического шока. Это состояние, которое возникает, если носить тампон более восьми часов, ведь это идеальная среда для размножения патогенной флоры.

Можно ли пользоваться тампонами девушкам, не ведущим половую жизнь

Девушки, не живущие половой жизнью, часто боятся использовать тампоны. Но если правильно подобрать размер тампона, проблем не будет.

Не встречала в своей клинической практике, чтобы из-за использования тампона была утрачена целостность гимена, ведь гимен — не герметичная плева, она эластичная и через нее выходит менструация.

Девочки могут спокойно использовать тампоны, выбирая небольшой размер.

Также для тех, кто впервые использует тампон, есть специальные аппликаторы для гигиенического средства. Если ты не знаешь, как пользоваться тампоном — используй аппликатор.

Для жизни без ограничений, женщины также используют Софт-тампоны. Что это такое, чем они отличаются от обычных тампонов, — мы рассказывали в нашем другом материале.

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