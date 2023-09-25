“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”

Статеве дорослішання — це завжди важкий процес у житті кожної людини. Дівчатка під час перших дзвіночків перебудови тіла — появи менструації, збільшення грудей, зміни гормонального фону — не завжди дізнаються необхідну інформацію від батьків.

На жаль, сексуальна освіта в Україні поки не запроваджена, а табуйованість теми сексу та статевого дозрівання призводить до ранніх вагітностей, хвороб та стресу у підлітків, які знайомляться зі своїм тілом.

Одне з важливих питань серед дівчат-підлітків: що таке тампони та як ними користуватися.

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Тампони чи прокладки: що краще?

— І тампони, і прокладки — це різновид гігієнічних засобів, які жінки використовують під час менструації. Відрізняються вони тим, що тампон ставиться всередину статевого органа, а прокладка залишається на білизні.

Тампони дуже зручні у використанні, користуватися можна як дівчаткам, так і дорослим жінкам. Вони є різних розмірів, також відрізняються за кількістю крапель — показником поглинання менструальної крові.

Форма у всіх тампонів майже однакова, діаметр залежить від поглинання вологи. Якщо відчуваєш дискомфорт під час носіння тампонів, ймовірно, ти підібрала неправильний розмір.

Тампони в середньому потрібно міняти кожні шість-вісім годин, залежно від вологопоглинання та інтенсивності менструації.

Переваги тампонів — це зручність, комфорт, захист від протікань, з ними можна займатися спортом та плавати.

А ось до мінусів можна віднести те, що тампони іноді викликають синдром токсичного шоку. Це стан, який виникає, якщо носити тампон понад вісім годин, адже це ідеальне середовище для розмноження патогенної флори.

Чи можна користуватися тампонами дівчатам, що не ведуть статеве життя

Дівчата, які не живуть статевим життям, часто бояться використовувати тампони. Та якщо правильно підібрати розмір тампона, то проблем не буде.

Не зустрічала у своїй клінічній практиці, щоб через використання тампона була втрачена цілісність гімену, адже гімен — не герметична пліва, вона еластична і через неї виходить менструація.

Дівчатка можуть спокійно використовувати тампони, обираючи маленький розмір.

Також для тих, хто вперше використовує тампон, існують спеціальні аплікатори для гігієнічного засобу. Якщо ти не знаєш, як користуватися тампоном — використовуй аплікатор.

Для життя без обмежень, жінки також використовують Софт-тампони. Що це таке, чим вони відрізняються від звичайних тампонів, — ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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