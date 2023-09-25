Поради
Ексклюзив

“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”

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Аліна Полюхович
Аліна Полюхович

Гінекологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 15:00
Як користуватися тампонами
Фото: Pexels

Поради

“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”
Відповідає
Аліна Полюхович
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Гінекологиня

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