“Кажется, мне пора обратиться к психиатру… Как понять, нормально ли мое состояние?”

Мы живем в непростое время, потому психика иногда может давать понять, что не все окей. Более того, люди, которые своими глазами видели, были участниками или пережили травматические события, нуждаются в психологической реабилитации.

Но как понять, что пора обратиться за помощью психиатра? Об этом рассказала врач-психиатр Надь Беата.

Как понять, что следует обратиться к психиатру — советы

Самостоятельно понять, что нужна помощь, иногда бывает сложно. К тому же, психическое состояние может ухудшаться постепенно и плавно. Это чревато привыканием к негативным эмоциям и создает мысли, что все хорошо, а жаловаться нет причин.

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Надь Беата советует обращать внимание на следующие признаки:

Длительные изменения чувств, мыслей и поведения. Например, настроение, сон и аппетит уже долгое время не такие, как раньше.

Чувство чрезмерной тревоги вместо удовольствия от привычных вещей.

Навязчивые мысли, чрезмерная агрессивность, раздражительность.

Появление нарушений памяти и внимания.

Телесные симптомы — боли, головокружение, тошнота.

Кроме этих симптомов могут появиться чрезмерные переживания за здоровье и трата ресурсов на обследование у врачей.

Понять, что следует немедленно обратиться к психиатру, можно и по состоянию, когда надоело жить, с появлением суицидальных мыслей или намерений.

Если тебя беспокоит чувство преследования или недоверия к окружающим — это тоже повод обсудить свои страхи с врачом-специалистом.

В каждом из этих случаев будет уместно обратиться к психиатру, — заключает врач Надь Беата.

Эти симптомы могут сигнализировать о расстройствах, поэтому лучше вовремя обратиться к специалисту и начать терапию.

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