Советы

“Кажется, мне пора обратиться к психиатру… Как понять, нормально ли мое состояние?”

Отвечает
Надь Беата
Надь Беата

врач-психиатр, медицинский психолог

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 января 2024, 19:30
когда обращаться к психиатру
Фото: Pexels

Больше советов
Апатия
“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”
пам'ять
“Почему я постоянно все забываю. Какие есть лекарства для улучшения памяти?”
Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди
“Можно ли вылечиться от психического расстройства навсегда? Или мне нужно будет всю жизнь пить таблетки?”
Смотреть больше

Советы

“Кажется, мне пора обратиться к психиатру… Как понять, нормально ли мое состояние?”
Отвечает
Надь Беата
Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

“Боюсь пользоваться тампонами, а у мамы спросить стыдно. Как это правильно делать?”
Отвечает
Аліна Полюхович
Алина Полюхович
Гинеколог

“Постоянно чувствую, что я недостаточно хорошо выгляжу и делаю все не так. Как справиться с низкой самооценкой?”
Отвечает
Надія Юр'єва
Надежда Юрьева
Практический психолог

“Из-за войны у меня появилось РПП, не могу собраться с силами. С чего начать?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”
Отвечает
Надь Беата
Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

“С началом войны ребенок отказывается спать отдельно. Что делать и как вернуть его к кроватке?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог
отпечаток дыхания
Читать дальше
Самая надежная защита? Разблокировка телефона “отпечатком” дыхания: как это работает и какие есть преимущества
Как правильно пеленать новорожденного ребенка
Читать дальше
Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь