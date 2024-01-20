Поради

“Здається, мені час звернутися до психіатра… Як зрозуміти, чи мій стан нормальний?”

Відповідає
Надь Беата
Надь Беата

лікар-психіатр, медичний психолог

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Січня 2024, 19:30
Коли звертатися до психіатра
Фото: Pexels

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Поради

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Надь Беата
Надь Беата
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