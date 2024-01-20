“Здається, мені час звернутися до психіатра… Як зрозуміти, чи мій стан нормальний?”

Ми живемо у непростий час, тому психіка іноді може давати зрозуміти, що не все окей. Мало того, люди, які на власні очі бачили, були учасниками чи пережили травматичні події, потребують психологічної реабілітації.

Але як зрозуміти, що час звернутися по допомогу психіатра? Про це розповіла лікарка-психіатриня Надь Беата.

Як зрозуміти, що слід звернутися до психіатра — поради

Самостійно зрозуміти, що потрібна допомога, іноді буває складно. До того ж психічний стан може погіршуватися поступово і плавно. Це загрожує звиканням до негативних емоцій та створює думки, що все добре, а жалітися немає причин.

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Надь Беата радить звертати увагу на такі ознаки:

Тривалі зміни почуттів, думок та поведінки. Наприклад, настрій, сон та апетит уже тривалий час не такі, як були раніше.

Відчуття надмірної тривоги замість задоволення від звичних речей.

Нав’язливі думки, надмірна агресивність, роздратованість.

Поява порушень пам’яті та уваги.

Тілесні симптоми — болі, запаморочення, нудота.

Крім цих симптомів, можуть з’явитися надмірні переживання за власне здоров’я та витрачання ресурсів на обстеження в лікарів.

Зрозуміти, що слід негайно звернутися до психіатра, можна і за станом, коли набридло жити, появою суїцидальних думок чи намірів.

Якщо тебе непокоїть відчуття переслідування або недовіри до оточення — це теж привід обговорити свої страхи з лікарем-спеціалістом.

У кожному з цих випадків буде доречно звернутися до психіатра, — підсумовує лікарка Надь Беата.

Ці симптоми можуть сигналізувати про розлади, тому краще вчасно звернутися до спеціаліста й почати терапію.

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