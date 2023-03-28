“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”

Сейчас украинцы предпочитают легкие и изысканные фуршеты, нежели тяжелые блюда, от которых ломятся столы. Одним из вариантов такого “быстрого” стола является сырное плато — нарезка разных видов сыров.

Самым распространенным видом такого сыра на плато остается сыр с голубой плесенью — Дорблю. Как его правильно выбрать и с чем употреблять — объяснил сырный эксперт Оксана Чернова.

Как выбрать сыр с плесенью?

— Плесень в сырах образуется путем добавления различных штаммов специальных бактериальных культур — разновидностей Penicillium Roqueforti, абсолютно безопасных для здоровья человека.

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Такой сыр не следует употреблять тем, кто имеет аллергию на пенициллин и беременным женщинам.

Различают несколько видов сыров с благородной плесенью: Рокфор, Фурм д’Абер, Горгонзола Дольче или Пиканте, Злата Нива, Бергадер Эделпилц, Кабралес и т.д.

Для любителей нежного вкуса всегда подойдут Горгонзол Дольче или Фурб д’Абер. А вот если ты ищешь пикантных ощущений, то обрати внимание на Рокфор.

Как понять, испорчен ли сыр с плесенью?

Первое, на что стоит обратить внимание — то, как распределена плесень на сыре.

На срезе сыра не должно быть никаких розовых или черных пятен, но такие вкрапления допустимы на корке сыра. Перед употреблением такие пятна можно просто счистить, потому что они только поверхностные.

Обрати внимание на салфетку, которая под сыром: если она слишком влажная или даже утопает в жидкости — сыр уже испорчен.

Естественно, перед покупкой стоит понюхать сыр — он должен быть без резкого аммиачного и гнилого запаха.

С чем есть сыр с плесенью?

Лучше всего голубой сыр употреблять со сладкими джемами и медом. Попробуй также употреблять Дорблю с шоколадом, шоколадной выпечкой.

Распространено сочетание со свежими фруктами или сухофруктами, или же просто со свежим багетом.

А еще сыр чаще всего употребляют с вином. Читай, какое вино подходит к какому сыру, в нашем другом материале.

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