Советы

“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”

Отвечает
Оксана Чернова
Оксана Чернова

Cырный эксперт, гастротурист

Виктория Мельник, редактор сайта 28 марта 2023, 18:00
Как выбрать сыр с плесенью
Фото: Pexels

Советы

“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”
Отвечает
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Cырный эксперт, гастротурист

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