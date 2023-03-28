“Люблю сыр с благородной плесенью, но не знаю, как правильно его выбирать и с чем есть”

Cырный эксперт, гастротурист
Сейчас украинцы предпочитают легкие и изысканные фуршеты, нежели тяжелые блюда, от которых ломятся столы. Одним из вариантов такого “быстрого” стола является сырное плато — нарезка разных видов сыров.
Самым распространенным видом такого сыра на плато остается сыр с голубой плесенью — Дорблю. Как его правильно выбрать и с чем употреблять — объяснил сырный эксперт Оксана Чернова.
— Плесень в сырах образуется путем добавления различных штаммов специальных бактериальных культур — разновидностей Penicillium Roqueforti, абсолютно безопасных для здоровья человека.
Такой сыр не следует употреблять тем, кто имеет аллергию на пенициллин и беременным женщинам.
Такой сыр не следует употреблять тем, кто имеет аллергию на пенициллин и беременным женщинам.
Различают несколько видов сыров с благородной плесенью: Рокфор, Фурм д’Абер, Горгонзола Дольче или Пиканте, Злата Нива, Бергадер Эделпилц, Кабралес и т.д.
Для любителей нежного вкуса всегда подойдут Горгонзол Дольче или Фурб д’Абер. А вот если ты ищешь пикантных ощущений, то обрати внимание на Рокфор.
Pexels
Естественно, перед покупкой стоит понюхать сыр — он должен быть без резкого аммиачного и гнилого запаха.
Естественно, перед покупкой стоит понюхать сыр — он должен быть без резкого аммиачного и гнилого запаха.
Лучше всего голубой сыр употреблять со сладкими джемами и медом. Попробуй также употреблять Дорблю с шоколадом, шоколадной выпечкой.
Распространено сочетание со свежими фруктами или сухофруктами, или же просто со свежим багетом.
А еще сыр чаще всего употребляют с вином. Читай, какое вино подходит к какому сыру, в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!