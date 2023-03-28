“Люблю сир з благородною пліснявою, але не знаю, як правильно його обирати та з чим їсти”

Сирна експертка та гастромандрівниця
Нині українці надають перевагу легким та вишуканим фуршетам, аніж важким стравам, від яких ломляться столи. Одним із варіантів такого “швидкого” столу є сирне плато — нарізка різних видів сирів.
Найпоширенішим видом такого сиру на плато залишається сир з блакитною пліснявою — Дорблю. Як його правильно обрати та з чим вживати — пояснила сирна експертка Оксана Чернова.
— Пліснява в сирах утворюється шляхом додавання різних штамів спеціальних бактеріальних культур — різновидів Penicillium Roqueforti, що є абсолютно безпечними для здоровʼя людини.
Такий сир не варто вживати тим, хто має алергію на пеніцилін та вагітним жінкам.
Такий сир не варто вживати тим, хто має алергію на пеніцилін та вагітним жінкам.
Розрізняють кілька видів сирів з благородною пліснявою: Рокфор, Фурм дʼАбер, Горгонзола Дольче чи Піканте, Злата Ніва, Бергадер Еделпілц, Кабралес тощо.
Для любителів ніжного смаку завжди підійдуть Горгонзола Дольче чи Фурб д’Абер. А ось якщо ти шукаєш пікантних відчуттів, то зверни увагу на Рокфор.
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Звісно ж, перед покупкою варто понюхати сир — він має бути без різкого аміачного і гнилого запаху.
Звісно ж, перед покупкою варто понюхати сир — він має бути без різкого аміачного і гнилого запаху.
Найкраще блакитний сир вживати із солодкими джемами та медом. Також спробуй вживати Дорблю із шоколадом, шоколадною випічкою.
Поширеним є поєднання зі свіжими фруктами або сухофруктами, або ж просто зі свіжим багетом.
А ще сир найчастіше вживають із вином. Читай, яке вино пасує до якого сиру, у нашому іншому матеріалі.
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