Поради

“Люблю сир з благородною пліснявою, але не знаю, як правильно його обирати та з чим їсти”

Відповідає
Оксана Чернова
Оксана Чернова

Сирна експертка та гастромандрівниця

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Березня 2023, 18:00
Як обрати сир з пліснявою?
Фото: Pexels

Поради

“Люблю сир з благородною пліснявою, але не знаю, як правильно його обирати та з чим їсти”
Відповідає
Оксана Чернова
Оксана Чернова
Сирна експертка та гастромандрівниця

“З весни до осені не можу дихати! Як боротися з алергіями та чому вони виникають?”
Відповідає
Анастасія Левченко алерголог
Анастасія Левченко
Лікарка-алерголог, гастроентерологиня, терапевтка

“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
Відповідає
Сейдалі Халілов
Сейдалі Халілов
Лікар-уролог, хірург

“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Відповідає
Юлія Мудра
Юлія Мудра
Акушерка-гінекологиня

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий
Негода в Україні
Читати далі
Сильні пориви вітру та ожеледиця? Українців попереджають про негоду — коли чекати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь