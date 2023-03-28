“Люблю сир з благородною пліснявою, але не знаю, як правильно його обирати та з чим їсти”

Нині українці надають перевагу легким та вишуканим фуршетам, аніж важким стравам, від яких ломляться столи. Одним із варіантів такого “швидкого” столу є сирне плато — нарізка різних видів сирів.

Найпоширенішим видом такого сиру на плато залишається сир з блакитною пліснявою — Дорблю. Як його правильно обрати та з чим вживати — пояснила сирна експертка Оксана Чернова.

Як обрати сир з пліснявою?

— Пліснява в сирах утворюється шляхом додавання різних штамів спеціальних бактеріальних культур — різновидів Penicillium Roqueforti, що є абсолютно безпечними для здоровʼя людини.

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Такий сир не варто вживати тим, хто має алергію на пеніцилін та вагітним жінкам.

Розрізняють кілька видів сирів з благородною пліснявою: Рокфор, Фурм дʼАбер, Горгонзола Дольче чи Піканте, Злата Ніва, Бергадер Еделпілц, Кабралес тощо.

Для любителів ніжного смаку завжди підійдуть Горгонзола Дольче чи Фурб д’Абер. А ось якщо ти шукаєш пікантних відчуттів, то зверни увагу на Рокфор.

Як зрозуміти, чи сир з пліснявою зіпсований?

Перше, на що варто звернути увагу — те, як розподілена пліснява на сирі.

На зрізові сиру не має бути жодних рожевих або чорних плям, але такі вкраплення допустимі на кірці сиру. Перед вживанням такі плями можна просто зчистити, бо вони лише поверхневі.

Зверни увагу на серветку, яка під сиром: якщо вона надто волога, або навіть потопає в рідині — сир уже зіпсований.

Звісно ж, перед покупкою варто понюхати сир — він має бути без різкого аміачного і гнилого запаху.

З чим їсти сир з пліснявою?

Найкраще блакитний сир вживати із солодкими джемами та медом. Також спробуй вживати Дорблю із шоколадом, шоколадною випічкою.

Поширеним є поєднання зі свіжими фруктами або сухофруктами, або ж просто зі свіжим багетом.

А ще сир найчастіше вживають із вином. Читай, яке вино пасує до якого сиру, у нашому іншому матеріалі.

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