“Кажется, я постоянно болею, а другие люди – нет. Что со мной не так?”

Люди ежедневно сталкиваются с множеством микроорганизмов. И понимание того, как наш организм взаимодействует с этими маленькими, но потенциально опасными существами, имеет большое значение. Ведь, возможно, ты мог/могла заметить, что одни люди болеют чаще, а другие кажутся почти неуязвимыми к сезонным заболеваниям?

Подробнее о том, почему так происходит и как обезопасить свой организм от вирусов рассказала иммунолог Дарья Литовченко в видео Александра Коляды на YouTube-канале.

Почему некоторые люди часто болеют

— На самом деле все зависит от того, как функционирует иммунная система. Мы на регулярной основе контактируем с различными бактериями, вирусами и другими патогенами.

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Конечно, существует сезонность. Она часто связана с внешними факторами. К примеру, более благоприятными погодными условиями для циркуляции вирусов, или условиями, которые способствуют ослаблению нашего иммунитета. Также в такие периоды есть большая вероятность, что человек может испытывать дефицит витаминов, или же перемерзнуть, что также может влиять на иммунную систему.

Стоит помнить, что вокруг нас постоянно есть бактерии и вирусы. И все зависит от того, смогла ли иммунная система защитить организм и побороть их на первом этапе.

Нередко мы даже не осознаем, как часто в нашем организме происходит борьба с вирусами или бактериями. Или же у нас уже есть иммунная память, и как следствие мы не болеем.

Стоит понимать, что у кого-то иммунные клетки могут быстрее справляться с патогенами благодаря, например, молекулам слизи или химическим веществам. А у кого-то этот процесс происходит медленнее, вследствие чего человек болеет.

То есть, если уже появились первые симптомы — это значит, что иммунная система не справилась и болезнь перешла на стадию развития.

Почему не удается справиться с возбудителями болезней

— У кого-то есть необходимые ресурсы для того, чтобы синтезировались антитела. К таким ресурсам относится белок, который должен присутствовать в организме.

Если у человека когда-то не было достаточно белка во время формирования клеток памяти, возможно, их образовалось меньше. А как раз они отвечают за передачу информации через много лет о том, что человек переболел определенной болезнью.

Также на это может влиять уровень витамина D и микроэлементов, которые важны. То есть когда есть дефицит чего-то важного для нашего здоровья — какое-то звено в цепочке иммунной системы может ослабнуть.

Как возбудители болезней попадают в организм

— Вирусы и бактерии способны попадать в наш организм через слизистые оболочки: глаза, рот, нос. Поэтому, как выживаем и заболеем ли, зависит как от внешних обстоятельств, так и от наших привычек и поведения. Например, кто-то чихает в локоть, кто-то — в руку, а потом держится за поручень в транспорте. Это также важно.

Скопление людей, независимо от того, это детский сад, лагерь или военные сборы, увеличивает риск обмена инфекциями, потому что все мы являемся носителями чего-то.

Как обезопасить себя от болезней

— Раньше люди подсознательно враждебно относились к чужакам, потому что существовало биологическое понимание, что изолированная группа, которая живет вместе, сформировала общий микробиом и адаптировалась к инфекциям. Люди, даже если внешне они не отличаются, могут нести особый тип возбудителя, которого не было в этой группе.

Поэтому такие места, как аэропорты, действительно могут быть опасными из-за скопления различных групп людей. Один из основных лайфхаков для повышения иммунитета — избегать таких скоплений людей.

Еще один способ обезопасить себя от болезней — обеспечивать защиту нашей первой линии обороны, наших слизистых оболочек. Слизистые должны быть влажными и скользкими.

Если они сухие — это означает, что инфекции легко проникают внутрь. Поэтому важно заботиться о влажности слизистых, чтобы защитить организм от проникновения инфекций.

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