Поради

“Здається я постійно хворію, а інші люди — ні. Що зі мною не так?”

Відповідає
дар'я литовченко
Дар'я Литовченко

Імунологиня

Діана Просяник, редакторка сайту 24 Січня 2024, 19:00
імунна система
Фото: Pexels

Поради

“Здається я постійно хворію, а інші люди — ні. Що зі мною не так?”
Відповідає
дар'я литовченко
Дар'я Литовченко
Імунологиня

“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти та правильно підтримати?”
Відповідає
Ксенія Возніцина
Ксенія Возніцина
Психіатриня

“Здається, мені час звернутися до психіатра… Як зрозуміти, чи мій стан нормальний?”
Відповідає
Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

“Боюсь користуватися тампонами, а у мами спитати соромно. Як це правильно робити?”
Відповідає
Аліна Полюхович
Аліна Полюхович
Гінекологиня

“Постійно відчуваю, що я — недостатньо добре виглядаю та роблю все не так. Як впоратися з низькою самооцінкою?”
Відповідає
Надія Юр'єва
Надія Юр'єва
Практична психологиня
Що таке ІПСО: поради, як розпізнати
Читати далі
Що таке ІПСО: що варто знати про інструмент війни, який часто використовує Росія

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь