“Здається я постійно хворію, а інші люди — ні. Що зі мною не так?”

Люди щодня стикаються з безліччю мікроорганізмів. І розуміння того, як наш організм взаємодіє з цими маленькими, але потенційно небезпечними істотами, має велике значення. Адже, можливо, ти міг/могла помітити, що одні люди хворіють частіше, а інші здаються майже невразливими до сезонних захворювань.

Детальніше про те, чому так відбувається та як убезпечити свій організм від вірусів, розповіла імунологиня Дар’я Литовченко у відео Олександра Коляди на YouTube-каналі.

Чому деякі люди часто хворіють

— Насправді усе залежить від того, як функціонує імунна система. Ми на регулярній основі контактуємо з різними бактеріями, вірусами та іншими патогенами.

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Звісно, існує сезонність. Вона часто пов’язана з зовнішніми факторами. Приміром, більш сприятливими погодними умовами для циркуляції вірусів, або умовами, які сприяють послабленню нашого імунітету. Також у такі періоди є більша ймовірність, що людина може відчувати дефіцит вітамінів, або ж перемерзнути, що також може впливати на імунну систему.

Варто пам’ятати, що навколо нас постійно є бактерії та віруси. І усе залежить від того, чи імунна система змогла захистити організм та побороти їх на першому етапі.

Нерідко ми навіть не усвідомлюємо, як часто у нашому організмі відбувається боротьба з вірусами чи бактеріями. Або ж у нас вже є імунна пам’ять, і як наслідок, ми не хворіємо.

Варто розуміти, що у когось імунні клітини можуть швидше справлятися з патогенами завдяки, наприклад, молекулам слизу або хімічним речовинам. А у когось цей процес відбувається повільніше, внаслідок чого людина хворіє.

Тобто, якщо вже з’явилися перші симптоми — це означає, що імунна система не впоралася і хвороба перейшла уже на стадію розвитку.

Чому не вдається впоратись зі збудниками хвороб

— У когось є необхідні ресурси для того, щоб синтезувалися антитіла. До таких ресурсів належить білок, який має бути присутнім в організмі.

Якщо у людини колись не було достатньо білка під час формування клітин пам’яті, можливо, їх утворилося менше. А саме вони відповідають за передачу інформації через багато років про те, що людина перехворіла на певну хворобу.

Також на це може впливати рівень вітаміну D та мікроелементів, які важливі. Тобто, коли є дефіцит чогось важливого для нашого здоров’я — якась ланка в ланцюжку імунної системи може ослабнути.

Як збудники хвороб потрапляють до організму

— Віруси та бактерії здатні потрапляти до нашого організму через слизові оболонки: очі, рот, ніс. Тому, як виживаємо та чи захворіємо, залежить як від зовнішніх обставин, так і від наших звичок та поведінки. Наприклад, хтось чхає в лікоть, хтось — в руку, а потім тримається за поручень у транспорті. Це також важливо.

Скупчення людей, незалежно від того, чи це дитячий садок, табір, чи військові збори, збільшує ризик обміну інфекціями, бо всі ми є носіями чогось.

Як убезпечити себе від хвороб

— Раніше люди підсвідомо ворожо ставилися до чужинців, тому що існувало біологічне розуміння, що ізольована група, яка живе разом, сформувала спільний мікробіом та адаптувалася до інфекцій. Люди, навіть якщо зовні вони не відрізняються, можуть нести особливий тип збудника, якого не було в цій групі.

Тому такі місця, як аеропорти, дійсно можуть бути небезпечними через скупчення різних груп людей. Один з основних лайфхаків для підвищення імунітету — уникати таких скупчень людей.

Ще один спосіб убезпечити себе від хвороб — забезпечувати захист нашої першої лінії оборони, наших слизових оболонок. Слизові мають бути вологими та слизькими.

Якщо вони сухі — це означає, що інфекції легко проникають всередину. Тому важливо піклуватися про вологість слизових, щоб захистити організм від проникнення інфекцій.

Раніше ми розповідали, як зміцнити імунітет дорослому.

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