“Нужно ли делать кардио, оно и правда так полезно?”

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер
Кардио тренировки могут быть полезными для сердца, здоровья сосудов и общего физического состояния. Однако не всем и не всегда нужно выполнять эти тренировки.
В некоторых случаях они могут быть вредными для здоровья и иметь свои противопоказания.
О том, почему кардио это не всегда полезно, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Люди с серьезными проблемами с суставами, например артрит или предыдущие травмы, могут почувствовать ухудшение состояния во время кардио тренировок.
Если у тебя есть сердечные заболевания или высокий риск их развития, сначала надо проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать интенсивные кардио тренировки.
Чрезмерная физическая активность может усугубить состояние сердца.
Чрезмерная физическая активность может усугубить состояние сердца.
Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония или злокачественные опухоли, должны учитывать, что интенсивные кардио тренировки могут влиять на уровень сахара в крови и давление, поэтому им также необходима консультация врача.
Для беременных женщин кардио тренировки могут быть проблематичными, особенно если у них риски преждевременных родов или другие медицинские проблемы.
Кардио может оказывать положительное влияние на организм многих людей, но в некоторых случаях от кардио больше вреда, чем пользы, особенно при чрезмерных или неконтролируемых тренировках.
Интенсивные кардио тренировки могут вызвать перенапряжение сердца, особенно у людей с определенными сердечными проблемами.
Это может привести к повышению АД, аритмий и даже сердечного приступа у уязвимых лиц.
Это может привести к повышению АД, аритмий и даже сердечного приступа у уязвимых лиц.
Люди, которые пользуются неправильной техникой или слишком быстро увеличивают интенсивность тренировок, могут повысить риск травм, в частности травмы суставов и мышц.
Чрезмерное кардио может вызвать физическое и эмоциональное переутомление, что может привести к стрессу, тревожности, бессоннице и другим проблемам с психическим состоянием.
Фото: Pexels
Интенсивные кардио тренировки могут привести к ухудшению работы иммунной системы, особенно если организм не получает достаточно времени для восстановления после тренировок.
При продолжительном и чрезмерном кардио может происходить снижение мышечной массы, особенно при недостаточном потреблении белков и отсутствии нормального пищевого рациона. Эти эффекты могут быть особенно выражены, если продолжительность и интенсивность кардио не учитывается и не контролируется.
Если кардио тренировки противопоказаны или нежелательны, существуют другие виды физической активности, которые могут иметь меньшую нагрузку, но будут не менее полезными для здоровья.
Они направлены на улучшение силы мышц и структуры тела, могут быть отличной альтернативой кардио.
Эти виды тренировок способствуют гибкости и расслаблению мышц и могут быть особенно полезны для тех, кто испытывает проблемы с суставами или хочет уменьшить уровень стресса.
Плавание или аквааэробика являются отличными вариантами для снижения нагрузки на суставы и мышцы.
Плавание или аквааэробика являются отличными вариантами для снижения нагрузки на суставы и мышцы.
Все упражнения и виды физической активности должны выбираться индивидуально с учетом состояния здоровья и подготовки каждого лица. Рекомендуется консультироваться с врачом или специалистом в области фитнеса, который поможет выбрать подходящий подход к тренировкам для улучшения здоровья.
Перед тем как начать заниматься спортом, нужно подготовиться к занятиям. Ранее мы рассказывали, как подготовить спину, суставы и сердце к тренировкам.
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