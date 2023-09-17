“Нужно ли делать кардио, оно и правда так полезно?”

Кардио тренировки могут быть полезными для сердца, здоровья сосудов и общего физического состояния. Однако не всем и не всегда нужно выполнять эти тренировки.

В некоторых случаях они могут быть вредными для здоровья и иметь свои противопоказания.

О том, почему кардио это не всегда полезно, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Какие противопоказания к кардио тренировкам

Проблемы с суставами и мышцами

Люди с серьезными проблемами с суставами, например артрит или предыдущие травмы, могут почувствовать ухудшение состояния во время кардио тренировок.

Проблемы со здоровьем сердца

Если у тебя есть сердечные заболевания или высокий риск их развития, сначала надо проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать интенсивные кардио тренировки.

Чрезмерная физическая активность может усугубить состояние сердца.

Хронические заболевания

Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония или злокачественные опухоли, должны учитывать, что интенсивные кардио тренировки могут влиять на уровень сахара в крови и давление, поэтому им также необходима консультация врача.

Беременность

Для беременных женщин кардио тренировки могут быть проблематичными, особенно если у них риски преждевременных родов или другие медицинские проблемы.

Как кардио тренировки влияют на организм

Кардио может оказывать положительное влияние на организм многих людей, но в некоторых случаях от кардио больше вреда, чем пользы, особенно при чрезмерных или неконтролируемых тренировках.

Перенапряжение сердца

Интенсивные кардио тренировки могут вызвать перенапряжение сердца, особенно у людей с определенными сердечными проблемами.

Это может привести к повышению АД, аритмий и даже сердечного приступа у уязвимых лиц.

Повышенный риск травм

Люди, которые пользуются неправильной техникой или слишком быстро увеличивают интенсивность тренировок, могут повысить риск травм, в частности травмы суставов и мышц.

Переутомление и стресс

Чрезмерное кардио может вызвать физическое и эмоциональное переутомление, что может привести к стрессу, тревожности, бессоннице и другим проблемам с психическим состоянием.

Снижение иммунитета

Интенсивные кардио тренировки могут привести к ухудшению работы иммунной системы, особенно если организм не получает достаточно времени для восстановления после тренировок.

Снижение мышечной массы

При продолжительном и чрезмерном кардио может происходить снижение мышечной массы, особенно при недостаточном потреблении белков и отсутствии нормального пищевого рациона. Эти эффекты могут быть особенно выражены, если продолжительность и интенсивность кардио не учитывается и не контролируется.

Какие альтернативы для кардио тренировок

Если кардио тренировки противопоказаны или нежелательны, существуют другие виды физической активности, которые могут иметь меньшую нагрузку, но будут не менее полезными для здоровья.

Силовые тренировки

Они направлены на улучшение силы мышц и структуры тела, могут быть отличной альтернативой кардио.

Йога и растяжка

Эти виды тренировок способствуют гибкости и расслаблению мышц и могут быть особенно полезны для тех, кто испытывает проблемы с суставами или хочет уменьшить уровень стресса.

Водные виды спорта

Плавание или аквааэробика являются отличными вариантами для снижения нагрузки на суставы и мышцы.

Все упражнения и виды физической активности должны выбираться индивидуально с учетом состояния здоровья и подготовки каждого лица. Рекомендуется консультироваться с врачом или специалистом в области фитнеса, который поможет выбрать подходящий подход к тренировкам для улучшения здоровья.

Перед тем как начать заниматься спортом, нужно подготовиться к занятиям. Ранее мы рассказывали, как подготовить спину, суставы и сердце к тренировкам.

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