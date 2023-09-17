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“Нужно ли делать кардио, оно и правда так полезно?”

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Уляна Вернер
Ульяна Вернер

Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 сентября 2023, 11:00
Кардіо тренування: яка користь та які є протипоказання
Фото: Pexels

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Советы

“Нужно ли делать кардио, оно и правда так полезно?”
Отвечает
Уляна Вернер
Ульяна Вернер
Health-эксперт с медицинским образованием, блогер

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