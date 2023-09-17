Поради
Ексклюзив

“Чи справді потрібно робити кардіо, воно дійсно корисне?”

Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер

Health-експерт з медичною освітою, блогерка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 11:00
Кардіо тренування: яка користь та які є протипоказання
Фото: Pexels

Більше порад
домашні вправи для сідниць
“Хочу накачати сідниці в домашніх умовах. Які вправи робити?”
Корисні та швидкі перекуси: рецепти простих страв
“Хочу щось перекусити, але корисне. Що для цього підійде?”
Чому постійно хочеться їсти: звідки відчуття голоду
“Завжди хочу щось їсти. Чому я постійно голодний(-а)?”
Новачок у спортзалі: що слід знати перед заняттями в залі
“Потрібні корисні поради від тренера. Що робити, якщо ти новачок у спортзалі?”
Дивитись більше

Поради

“Чи справді потрібно робити кардіо, воно дійсно корисне?”
Відповідає
Уляна Вернер
Уляна Вернер
Health-експерт з медичною освітою, блогерка

“Родичі читають сумнівні новини та вірять фейкам. Як їх переконати та не посваритися?”
Відповідає
Мирослава Маркова
Мирослава Маркова
Старша аналітикиня проекту VoxCheck

“Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок?”
Відповідає
Олена Іванова
Олена Іванова
психологиня, сертифікована травма-терапевтка

“Що робити, якщо мою дитину цькують у школі, як побороти булінг”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева
Сімейна лікарка, пульмонологиня, алергологиня

“Близька людина агресивно поводиться: кидається, б’ється, кричить… Як допомогти й що робити?”
Відповідає
Олена Файдюк
Олена Файдюк
Психологиня
Ту-95МС: характеристики, ціна, та скільки ракет несе
Читати далі
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Росії: характеристики літака Ту-95МС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь