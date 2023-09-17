“Чи справді потрібно робити кардіо, воно дійсно корисне?”

Кардіо тренування можуть бути корисними для серця, здоров’я судин і загального фізичного стану. Проте, не всім і не завжди потрібно виконувати ці тренування.

У деяких випадках вони можуть бути шкідливими для здоров’я та мають свої протипоказання.

Про те, чому кардіо — це не завжди корисно, розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Які є протипоказання до кардіо тренувань

Проблеми з суглобами та м’язами

Люди з серйозними проблемами з суглобами, як-от артрит або попередні травми, можуть отримати погіршення стану під час кардіо тренувань.

Проблеми зі здоров’ям серця

Якщо ти маєш серцеві захворювання або високий ризик їх розвитку, спочатку ти маєш проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочинати інтенсивні кардіо тренування.

Надмірна фізична активність може погіршити стан серця.

Хронічні захворювання

Люди із хронічними захворюваннями, такими як діабет, гіпертонія або злоякісні пухлини, мають враховувати, що інтенсивні кардіо тренування можуть впливати на рівень цукру в крові та тиск, тому їм також потрібна консультація лікаря.

Вагітність

Для вагітних жінок кардіо тренування можуть бути проблематичними, особливо якщо вони мають ризики передчасних пологів або інші медичні проблеми.

Як кардіо тренування впливають на організм

Кардіо може мати позитивний вплив на організм багатьох людей, але в деяких випадках від кардіо більше шкоди, ніж користі, особливо при надмірних або неконтрольованих тренуваннях.

Перенапруження серця

Інтенсивні кардіо тренування можуть викликати перенапруження серця, особливо у людей з певними серцевими проблемами.

Це може призвести до підвищення артеріального тиску, аритмій і навіть серцевого нападу у вразливих осіб.

Підвищений ризик травм

Люди, які користуються неправильною технікою або занадто швидко збільшують інтенсивність тренувань, можуть підвищити ризик травм, зокрема, травми суглобів і м’язів.

Перевтома та стрес

Надмірне кардіо може викликати фізичну та емоційну перевтому, що може призвести до стресу, тривожності, безсоння та інших проблем з психічним станом.

Зниження імунітету

Інтенсивні кардіо тренування можуть призвести до погіршення роботи імунної системи, особливо якщо організм не отримує достатньо часу на відновлення після тренувань.

Зниження м’язової маси

При тривалому і надмірному кардіо може відбуватися зниження м’язової маси, особливо при недостатньому споживанню білків та відсутності нормального харчового раціону. Ці ефекти можуть бути особливо вираженими, якщо тривалість і інтенсивність кардіо не враховується і не контролюється.

Які є альтернативи для кардіо тренувань

Якщо кардіо тренування є протипоказаними або небажаними, існують інші види фізичної активності, які можуть мати менше навантаження, але будуть не менш корисними для здоров’я.

Силові тренування

Вони спрямовані на покращення сили м’язів та структури тіла, можуть бути відмінною альтернативою кардіо.

Йога та розтяжка

Ці види тренувань сприяють гнучкості та розслабленню м’язів й можуть бути особливо корисними для тих, хто має проблеми зі суглобами або хоче зменшити рівень стресу.

Водні види спорту

Плавання або аквааеробіка є чудовими варіантами для зниження навантаження на суглоби та м’язи.

Усі вправи та види фізичної активності повинні обиратися індивідуально з урахуванням стану здоров’я та фізичної підготовки кожної особи. Рекомендується консультуватися з лікарем або фахівцем у галузі фітнесу, який допоможе обрати найкращий підхід до тренувань для покращення здоров’я.

Перед тим як почати займатися спорт, треба підготуватися до занять. Раніше ми розповідали, як підготувати спину, суглоби та серце до тренувань.

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