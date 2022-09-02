Советы

“Можно ли вылечиться от психического расстройства навсегда? Или мне нужно будет всю жизнь пить таблетки?”

Отвечает
Надь Беата
Надь Беата

врач-психиатр, медицинский психолог

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 сентября 2022, 13:00
Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди
Фото: Pexels

Советы

“Можно ли вылечиться от психического расстройства навсегда? Или мне нужно будет всю жизнь пить таблетки?”
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Надь Беата
Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

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