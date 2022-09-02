“Можно ли вылечиться от психического расстройства навсегда? Или мне нужно будет всю жизнь пить таблетки?”

Человек, страдающий от психического расстройства и пытающийся его вылечить, переживает не самый приятный опыт. Больше всего ему хочется раз и навсегда избавиться от того, что доставляет столько неудобств. Отсюда и следует вопрос о том, можно ли излечиться от психического расстройства навсегда.

Врач-психиатр Надь Беата объясняет, возможно ли вылечиться от психического расстройства навсегда и что влияет на ментальное здоровье человека.

Психические расстройства – это не аппендицит, который можно один раз вырезать и навсегда о нем забыть.

То есть не существует стопроцентной гарантии, что когда ты излечишься от психического расстройства, оно не появится снова. Это зависит не только от качества лечения, но и от большого количества других факторов.

Кроме того, существуют некоторые психические расстройства, требующие пожизненного приема лекарств, как, например, шизофрения. Также бывают случаи, когда при каких-то заболеваниях нужны повторные курсы лечения, как при панических расстройствах.

Некоторые психические расстройства у кого-то могут повторяться, а кто-то может больше не столкнуться со своей проблемой. Так случается с депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством или острым транзиторным психозом.

Что может влиять на состояние психического здоровья

Представь, что наше психическое здоровье и проблемы с ним связанные – это континуум (отрезок), и мы по нему двигаемся в течение жизни в разных направлениях – от психического благополучия до психических проблем и наоборот.

То есть у любого человека в любое время может возникнуть психическое расстройство, но на это будет влиять ряд факторов.

Факторы, влияющие на психику человека:

опыт из детства;

наличие или отсутствие опыта травматических событий;

образ жизни – физическая активность, сон, питание;

социальные связи и окружение человека;

стресс и умение с ним справляться;

генетическая предрасположенность;

экология;

употребление психоактивных веществ;

некоторые инфекции и соматические болезни.

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Возможно ли постоянно держать все под контролем

Удерживать все факторы, которые могут влиять на твое психическое здоровье, нельзя. Поэтому лучше просто беспокоиться о себе, собственных потребностях, пытаться вовремя замечать свои проблемы и реагировать на них.

Если не удается самостоятельно справиться – нужно обратиться к психологу или психиатру.

Однако важно не забывать, что лечение психических болезней зависит не только от врачей, но и от пациентов и их желания работать над собой.

Ты можешь снизить риски развития расстройств, но, к сожалению, не избежать их возникновения.

Особенно тяжелым бывает проживание травматических ситуаций, и даже одно опрометчиво подобранное слово может разрушить весь внутренний мир человека. Поэтому читай, как толерантно общаться во время войны и не навредить ни себе, ни другим.

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