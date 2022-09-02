“Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди? Чи маю я постійно приймати ліки?”

Людина, яка страждає на психічний розлад і намагається його вилікувати, переживає не найприємніший досвід. Понад усе їй хочеться раз і назавжди позбутись того, що приносить стільки незручностей. Звідси й випливає питання про те, чи можна вилікуватись від психічного розладу назавжди.

Лікар-психіатр Надь Беата пояснює, наскільки можливо вилікуватись від психічного розладу назавжди та що впливає на ментальне здоров’я людини.

Психічні порушення – це не апендицит, який можна один раз вирізати і назавжди про нього забути.

Тобто не існує стовідсоткової гарантії, що коли ти вилікуєшся від психічного розладу, він не з’явиться знову. Це залежить не лише від якості лікування, а й від чималої кількості інших чинників.

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Крім того, існують деякі психічні розлади, які потребують пожиттєвого приймання ліків, як, наприклад, шизофренія. Також трапляються випадки, коли якісь захворювання потребують повторного курсу лікування, як панічні розлади.

Деякі психічні розлади у когось можуть повторюватись, а комусь може пощастити більше не стикатись зі своєю проблемою. Так найчастіше трапляється з депресією, обсесивно-компульсивним розладом чи гострим транзиторним психозом.

Що може впливати на стан психічного здоров’я

Уявіть, що наше психічне здоров’я та проблеми з ним пов’язані — це континуум (відрізок), і ми по ньому рухаємося протягом життя в різних напрямках — від психічного благополуччя до психічних проблем і навпаки.

Тобто у будь-кого і в будь-який час може виникнути психічний розлад, але на це впливатиме низка чинників.

Фактори, що впливають на психіку людини:

досвід з дитинства;

наявність чи відсутність досвіду травматичних подій;

спосіб життя – фізична активність, сон, харчування;

соціальні зв’язки та оточення людини;

стрес та вміння з ним впоратися;

генетична схильність;

екологія;

вживання психоактивних речовин;

деякі інфекції та соматичні хвороби.

Читати на тему Зробити боляче без синців: до яких психічних відхилень може призвести емоційне насилля над дитиною Як емоційне насилля в дитинстві здатне спровокувати психічні захворювання у дорослому віці.

Чи можливо постійно тримати все під контролем

Стримувати усі фактори, які можуть впливати на твоє психічне здоров’я, не можна. Тому краще просто турбуватись про себе, власні потреби, намагатись вчасно помічати свої проблеми та реагувати на них.

Якщо не вдається самостійно дати собі раду – потрібно звернутися до психолога чи психіатра.

Однак важливо не забувати, що лікування психічних хвороб залежить не лише від лікарів, а й від пацієнтів та їх бажання працювати над собою.

Ти можеш зменшити ризики розвитку розладів, але, на жаль, не уникнути їхнього виникнення.

Особливо тяжким буває проживання травматичних ситуацій – навіть одне необачно підібране слово може зруйнувати увесь внутрішній світ людини. Тому читай, як толерантно спілкуватись під час війни та не нашкодити ані собі, ні іншим.

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