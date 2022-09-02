Поради

“Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди? Чи маю я постійно приймати ліки?”

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Надь Беата
Надь Беата

лікар-психіатр, медичний психолог

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Вересня 2022, 13:00
Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди
Фото: Pexels

Поради

“Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди? Чи маю я постійно приймати ліки?”
Відповідає
Надь Беата
Надь Беата
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