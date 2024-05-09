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По состоянию здоровья: Валерия Залужного уволили с военной службы — указ

Виктория Мельник, журналист сайта 09 мая 2024, 14:15
Залужный
Фото: Facebook

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