По состоянию здоровья: Валерия Залужного уволили с военной службы — указ

Кадровые изменения систематически происходят на всех уровнях правления государства и войска. Уже несколько месяцев Украина живет с новым главнокомандующим ВСУ — Александром Сырским, который пришел на замену железному генералу Валерию Залужному.

8 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы.

Подробнее — в материале.

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Залужного уволили с военной службы: что известно

На сайте Офиса Президента 8 мая 2024 года появился указ, в котором говорится, что Валерий Залужный уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, — указ Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее кандидатуру Валерия Залужного согласовали в качестве главы дипломатического представительства Украины в Великобритании.

Читать по теме Новый дипломатический курс: Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного в качестве главы дипломатического представительства Украины в Великобритании.

Ранее советник ОП Михаил Подоляк заявлял телеканалу Киев24, что Валерий Залужный уже в ближайшие недели начнет свою работу в Великобритании.

Если хочешь узнать о Валерии Залужном больше, тогда ищи его биографию в нашем другом материале.

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