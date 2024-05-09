По состоянию здоровья: Валерия Залужного уволили с военной службы — указ

Кадровые изменения систематически происходят на всех уровнях правления государства и войска. Уже несколько месяцев Украина живет с новым главнокомандующим ВСУ — Александром Сырским, который пришел на замену железному генералу Валерию Залужному.
8 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы.
Подробнее — в материале.
На сайте Офиса Президента 8 мая 2024 года появился указ, в котором говорится, что Валерий Залужный уволен с военной службы по состоянию здоровья.
Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, — указ Владимира Зеленского.
Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, — указ Владимира Зеленского.
Напомним, что ранее кандидатуру Валерия Залужного согласовали в качестве главы дипломатического представительства Украины в Великобритании.
Ранее советник ОП Михаил Подоляк заявлял телеканалу Киев24, что Валерий Залужный уже в ближайшие недели начнет свою работу в Великобритании.
Если хочешь узнать о Валерии Залужном больше, тогда ищи его биографию в нашем другом материале.
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