За станом здоровʼя: Валерія Залужного звільнили з військової служби — указ

Кадрові зміни систематично відбуваються на всіх рівнях правління держави та війська.

Вже кілька місяців Україна живе з новим головнокомандувачем ЗСУ — Олександром Сирським, який прийшов на заміну залізному генералу Валерію Залужному.

8 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.

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Детальніше — у матеріалі.

Залужного звільнили з військової служби: що відомо

На сайті Офісу Президента 8 травня 2024 року зʼявився указ, в якому йдеться, що Валерія Залужного звільнено з військової служби за станом здоровʼя.

Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу, — указ Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що раніше кандидатуру Валерія Залужного погодили як глави дипломатичного представництва України у Великій Британії.

Читати на тему Новий дипломатичний курс: Валерій Залужний став послом України у Великій Британії Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного як глави дипломатичного представництва України у Великій Британії.

Раніше радник ОП Михайло Подоляк заявляв телеканалу Київ24, що Валерій Залужний уже найближчими тижнями розпочне свою роботу у Великій Британії.

Якщо хочеш дізнатися про Валерія Залужного більше, тоді шукай його біографію в нашому іншому матеріалі.

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