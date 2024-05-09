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За станом здоровʼя: Валерія Залужного звільнили з військової служби — указ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2024, 14:15
Залужний
Фото: Facebook

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