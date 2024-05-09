За станом здоровʼя: Валерія Залужного звільнили з військової служби — указ

Кадрові зміни систематично відбуваються на всіх рівнях правління держави та війська.
Вже кілька місяців Україна живе з новим головнокомандувачем ЗСУ — Олександром Сирським, який прийшов на заміну залізному генералу Валерію Залужному.
8 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.
Детальніше — у матеріалі.
На сайті Офісу Президента 8 травня 2024 року зʼявився указ, в якому йдеться, що Валерія Залужного звільнено з військової служби за станом здоровʼя.
Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу, — указ Володимира Зеленського.
Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу, — указ Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що раніше кандидатуру Валерія Залужного погодили як глави дипломатичного представництва України у Великій Британії.
Раніше радник ОП Михайло Подоляк заявляв телеканалу Київ24, що Валерій Залужний уже найближчими тижнями розпочне свою роботу у Великій Британії.
Якщо хочеш дізнатися про Валерія Залужного більше, тоді шукай його біографію в нашому іншому матеріалі.
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