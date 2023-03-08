Не перекладывать ответственность и взращивать любовь: чек-лист от психолога, чтобы не чувствовать себя жертвой

Бывают в жизни случаи, когда люди могут ранить чувства друг друга. Иногда удается найти силы на примирение, а иногда летят вдогонку оскорбления и обвинения, что кто-то ведет себя, как жертва.

В таком случае чаще всего не остается места на извинения и отношения между людьми портятся. Однако что делать, чтобы тебе не смогли сделать так больно?

Практический психолог Юлия Ворман поделилась своим чек-листом, чтобы не чувствовать себя жертвой и всегда выбирать счастливое будущее.

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И даже если твое поведение никогда не давало ни шанса подумать, что можно применить такое определение именно к тебе, попробуй пройтись по списку, чтобы научиться больше себя ценить.

Осознать, что именно ты делаешь выбор

Может казаться, что обстоятельства всегда играют против тебя, но на самом деле ты всегда можешь выбрать, как из них выйти. И так каждую минуту.

Принятие того факта, что ты всегда можешь выбирать, как поступить, хорошо подкрепляет внутренние силы.

Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, ты всегда в праве выбрать, как на нее реагировать.

Не искать виновных в собственных бедах

Когда случается что-нибудь неприятное, всегда самый простой выход — найти виноватого. И лучше, чтобы это не были мы сами.

Однако такое поведение может только укрепить внутреннее чувство жертвы обстоятельств. Напротив лучше будет спросить себя, почему такая ситуация возникла и как из нее найти выход. Такой принцип мышления позволит более эффективно и быстро выйти из кризиса.

Определить все возможные решения проблемы

Лучшим решением в непредсказуемой и откровенно неприятной ситуации станет поиск всех возможных вариантов решения проблемы. Это позволит не застрять в своих мыслях, а начать двигаться дальше.

Следует принять как данность ту ситуацию, которая случилась. И начать действовать, потому что иначе никто этого не сделает за нас.

Делать выбор в свою пользу

Когда уже появилось несколько вариантов решения проблемы и ты думаешь, какой именно путь выбрать, всегда действуй в собственную пользу. В случае если ты сделаешь что-нибудь, как казалось, в пользу других, то можешь навредить как себе, так и окружающим.

Поэтому можно попытаться даже написать преимущества и недостатки того или иного выбора. После этого выбрать станет гораздо проще.

Взращивать любовь к себе

Чтобы всегда делать выбор в пользу своего счастья, нужно начать взращивать любовь к себе. Для этого необходимо понять собственные желания и потребности и, опираясь на них, делать следующие шаги по жизни.

Чтобы понять себя, можно попробовать прописать на бумаге, какие твои внутренние границы, как с тобой нужно обращаться, а как ни в коем случае нельзя.

Искать новые смыслы в каждой ситуации

Даже если ситуация сложилась хуже всего и весь мир, кажется, сговорился против твоих желаний, нужно попытаться найти новые смыслы в таких обстоятельствах.

И когда в следующий раз увидишь предпосылки к подобным обстоятельствам, сможешь максимально эффективно воспользоваться опытом и попытаться избежать неприятностей.

Однако иногда чувствуешь, что ни на что не хватает сил, что может свидетельствовать об эмоциональном выгорании. Читай, как избежать ощущения истощения.

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