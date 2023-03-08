Не перекладывать ответственность и взращивать любовь: чек-лист от психолога, чтобы не чувствовать себя жертвой

Бывают в жизни случаи, когда люди могут ранить чувства друг друга. Иногда удается найти силы на примирение, а иногда летят вдогонку оскорбления и обвинения, что кто-то ведет себя, как жертва.
В таком случае чаще всего не остается места на извинения и отношения между людьми портятся. Однако что делать, чтобы тебе не смогли сделать так больно?
Практический психолог Юлия Ворман поделилась своим чек-листом, чтобы не чувствовать себя жертвой и всегда выбирать счастливое будущее.
И даже если твое поведение никогда не давало ни шанса подумать, что можно применить такое определение именно к тебе, попробуй пройтись по списку, чтобы научиться больше себя ценить.
Может казаться, что обстоятельства всегда играют против тебя, но на самом деле ты всегда можешь выбрать, как из них выйти. И так каждую минуту.
Принятие того факта, что ты всегда можешь выбирать, как поступить, хорошо подкрепляет внутренние силы.
Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, ты всегда в праве выбрать, как на нее реагировать.
Когда случается что-нибудь неприятное, всегда самый простой выход — найти виноватого. И лучше, чтобы это не были мы сами.
Однако такое поведение может только укрепить внутреннее чувство жертвы обстоятельств. Напротив лучше будет спросить себя, почему такая ситуация возникла и как из нее найти выход. Такой принцип мышления позволит более эффективно и быстро выйти из кризиса.
Лучшим решением в непредсказуемой и откровенно неприятной ситуации станет поиск всех возможных вариантов решения проблемы. Это позволит не застрять в своих мыслях, а начать двигаться дальше.
Следует принять как данность ту ситуацию, которая случилась. И начать действовать, потому что иначе никто этого не сделает за нас.
Когда уже появилось несколько вариантов решения проблемы и ты думаешь, какой именно путь выбрать, всегда действуй в собственную пользу. В случае если ты сделаешь что-нибудь, как казалось, в пользу других, то можешь навредить как себе, так и окружающим.
Поэтому можно попытаться даже написать преимущества и недостатки того или иного выбора. После этого выбрать станет гораздо проще.
Чтобы всегда делать выбор в пользу своего счастья, нужно начать взращивать любовь к себе. Для этого необходимо понять собственные желания и потребности и, опираясь на них, делать следующие шаги по жизни.
Чтобы понять себя, можно попробовать прописать на бумаге, какие твои внутренние границы, как с тобой нужно обращаться, а как ни в коем случае нельзя.
Даже если ситуация сложилась хуже всего и весь мир, кажется, сговорился против твоих желаний, нужно попытаться найти новые смыслы в таких обстоятельствах.
И когда в следующий раз увидишь предпосылки к подобным обстоятельствам, сможешь максимально эффективно воспользоваться опытом и попытаться избежать неприятностей.
Однако иногда чувствуешь, что ни на что не хватает сил, что может свидетельствовать об эмоциональном выгорании. Читай, как избежать ощущения истощения.
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