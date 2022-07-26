Не перекладати відповідальність та зрощувати любов: чек-лист від психолога, щоб не почуватись жертвою

Трапляються у житті випадки, коли люди можуть ранити почуття одне одного. Іноді вдається знайти сили на примирення, а часом летять навздогін образам і звинувачення, що хтось поводитися як жертва.

У такому разі найчастіше не лишається місця на вибачення, і стосунки між людьми псуються. Однак що робити, щоб тобі не змогли зробити так боляче?

Практичний психолог Юлія Ворман поділилась власним чек-листом, щоб не почуватись жертвою і завжди обирати своє щасливе майбутнє.

І навіть якщо твоя поведінка ніколи не давала й шансу подумати, що можна застосувати таке визначення саме до тебе, спробуй пройтись по списку, щоб навчитись більше себе цінувати.

Усвідомити, що саме ти робиш вибір

Може здаватись, що обставини завжди грають проти тебе, але насправді ти завжди можеш вибрати, як з них вийти. І так щохвилини.

Прийняття того факту, що ти завжди можеш обирати, як вчинити, може добре підкріпити внутрішні сили.

Як то кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, то ти завжди в праві вибрати, як на неї реагувати.

Не шукати винних у власних бідах

Коли трапляється щось неприємне, завжди найпростіший вихід – знайти винного. І бажано, щоб це не були ми самі.

Однак така поведінка може лише укріпити внутрішнє почуття жертви обставин. Натомість ліпше буде запитати себе, чому така ситуація виникла і як з неї знайти вихід. Такий принцип мислення допоможе більш ефективно та швидко вийти з кризового стану.

Визначити усі можливі розв’язання проблеми

Тож найкращим рішенням у непередбачуваній та відверто неприємній ситуації стане пошук усіх можливих варіантів розв’язання своєї проблеми. Це дозволить не застрягати у власних думках, а почати рухатись далі.

Варто прийняти як данність ту ситуацію, яка трапилась. І натомість почати діяти, тому що інакше ніхто цього не зробить за нас.

Робити вибір на свою користь

Коли вже з’явилось кілька варіантів розв’язання проблеми, й ти думаєш, який саме шлях вибрати, завжди дій на власну користь. У разі, якщо ти зробиш щось, як здавалось, на користь інших, то можеш нашкодити як собі, так і тим, хто тебе оточує.

Тому можна спробувати навіть написати переваги та недоліки того чи іншого вибору. Після цього вибрати стане значно простіше.

Зрощувати любов до себе

Щоб завжди робити вибір на користь власного щастя, потрібно почати зрощувати любов до себе. Для цього необхідно зрозуміти власні бажання та потреби й, спираючись на них, робити наступні кроки по життю.

Щоб зрозуміти себе, можна спробувати теж прописати на папері, які твої внутрішні межі, як з тобою потрібно поводитись, а як в жодному якому разі – ні.

Шукати нові сенси у кожній ситуації

Навіть якщо ситуація склалась найгіршим чином і весь світ, здається, змовився проти твоїх бажань, потрібно спробувати знайти нові сенси у таких обставинах.

І коли наступного разу побачиш передумови до подібних обставин, зможеш максимально ефективно скористатись досвідом та спробувати уникнути неприємностей.

Однак часом відчуваєш, що ні на що не вистачає сил, що може свідчити про емоційне вигорання. Читай, як уникнути відчуття знесилення.

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