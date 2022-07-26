Психологія

Не перекладати відповідальність та зрощувати любов: чек-лист від психолога, щоб не почуватись жертвою

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Липня 2022, 14:00
Не перекладати відповідальність та зрощувати любов: чек-лист від психолога, щоб не почуватись жертвою
Фото: Unsplash, Pexels

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