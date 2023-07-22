Слез нет. Что это за состояние и как высвободить эмоции, когда не можешь заплакать

Слезы — наша возможность выпустить наружу сильные эмоции, которые сейчас переживаем. Они могут быть поддержкой для себя, когда другого пути пережить чувства нет.

Но что делать, если слез нет? Почему мы не можем плакать, когда хочется, и наоборот, WoMo рассказала психолог Олеся Малецкая.

Почему мы не можем плакать

Психолог говорит: существует два состояния, из-за которых мы не можем плакать. Первый — более психологический: когда запрет на слезы продиктован травмой с детства, где запрещали плакать или плакать не выходит из-за ситуации вокруг, которая не позволяет расслабиться.

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Ещё одна причина, когда плакать становится страшно или слез не хватает — когда эмоций слишком много, и становится непонятным, что же будет тогда, когда их высвободить.

Нервная система функционирует ещё нормально, а ощущения сохранены, хоть и несколько заморожены. Время от времени вроде бы хочется заплакать или даже удается это сделать, но облегчения не происходит, — говорит Олеся Малецкая.

Но плакать не только можно, но и нужно, убеждает психолог. Ведь человеку свойственно испытывать весь спектр ощущений.

Если тебе хочется понять себя, следует понаблюдать за собственными переживаниями и эмоциями в течение недели. К примеру, вести дневник эмоций, пользуясь списком эмоций, который можно найти в интернете.

Как показать эмоции, если слез нет

Для того чтобы высвобождать свои эмоции экологически, следует прежде всего следить за своим общим самочувствием. Если как таковой причины для слез нет, помочь себе можно просмотром сентиментального фильма.

Всегда можно поговорить с человеком, который вызывает у тебя доверие, близок тебе. Главное, чтобы тебя не перебивали, а просто выслушали до конца.

А ещё — попробуй рисовать или писать. Кисти и карандаши являются хорошим антидепрессантом в ситуациях, где нужно услышать себя. Здесь нет места для правил, надо рисовать или писать только то и так, чего хочешь именно ты.

Если же ты сам/(-а) поставил/(-а) себе запрет на слезы, тогда подумай: когда в последний раз у тебя был выходной сугубо для себя.

Может показаться, что сейчас не время для радости и развлечений, но напоминай себе, что сейчас тем более не время истощать себя.

Если слез нет вообще, а ты чувствуешь себя опустошенным/(-ной), тогда стоит обратиться к специалисту.

— Человек в истощении нуждается в системном длительном восстановлении, предусматривающем отдых, полноценный сон и питание, умеренные физические нагрузки и психотерапевтическое сопровождение, — объясняет Олеся Малецкая.

Детальнее о том, почему слезы необходимы для здорового самочувствия, мы писали в нашем другом материале.

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