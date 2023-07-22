Психологія

Немає жодної сльози. Що це за стан та як вивільнити емоції, коли не можеш заплакати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Липня 2023, 14:00
немає сліз
Фото: Pexels

Більше новин
мікробіом кишківника
Чому слід подружитися з хорошими бактеріями? Усе про мікробіом кишківника
Що приготувати з полуниці
Сезон полуниці триває! Як урізноманітнити свої страви ягодою — розповідає Джеймі Олівер
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”
будинок для літніх людей
Місце спокою та комфорту чи суму й самотності? Будинок для літніх людей — скільки коштує, переваги та недоліки, як обрати
Дивитись більше

Матеріали по темі

мікробіом кишківника
Чому слід подружитися з хорошими бактеріями? Усе про мікробіом кишківника
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”
Планування
Як планувати життя в умовах невизначеності? Кілька слушних порад
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум

Відео
0:03:11
Центр психологічної допомоги Евкілібріум

Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум
0:04:30
Вижив після збиття літака та йшов мінним полем: історія Сергія Вербицького
Дійшов мінним полем після збиття літака. Неймовірна історія порятунку штурмана-бомбардувальника
0:03:57
Арт-терапія для військових
Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових
0:06:08
Міни на півдні лежать у декілька шарів: аналогів у світі ще не було
Окупанти використовують залишки від Другої світової. Південь України замінований у кілька шарів
0:07:59
Голова МІ6 про блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом
Ми не очікували такої допомоги. Голова британської розвідки про дії штучного інтелекту та вербування росіян
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помічники ветеранів — вакансія відкрита: що передбачає проект та як подати заявку
0:05:21
Зернова угода: які є варіанти безпечного експорту зерна
Безпека експорту зерна під питанням: що чекає на зернову угоду та хто з країн може тиснути на Росію
0:06:04
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж
Важкі бої за Кліщіївку тривають. Бійці Горлівського напрямку та полонені росіяни про ситуацію на фронті
0:04:58
які професії матимуть попит після закінчення війни
Лікарі, архітектори, сантехніки, і це не весь перелік! Які професії матимуть попит після закінчення війни
0:03:28
єВідновлення
4 млрд гривень на ремонти для українців: як отримати допомогу за програмою єВідновлення
Більше відео
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
Читати далі
“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь