Немає жодної сльози. Що це за стан та як вивільнити емоції, коли не можеш заплакати

Сльози — наша можливість випустити назовні сильні емоції, які зараз переживаємо. Вони можуть бути підтримкою собі, коли іншого шляху пережити почуття немає.

Та що робити, якщо сліз немає? Чому ми не можемо плакати, коли хочеться, і навпаки, WoMo розповіла психологиня Олеся Малецька.

Чому ми не можемо плакати

Психологиня каже: існує два стани, через які ми не можемо плакати. Перший — більше психологічний: коли заборона на сльози продиктована травмою з дитинства, де забороняли плакати, або плакати не виходить через ситуацію навколо, яка не дозволяє розслабитися.

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Ще одна причина, коли плакати стає страшно або сліз не вистачає — коли емоцій надто багато, і стає незрозумілим, що ж буде тоді, коли їх вивільнити.

Нервова система функціонує ще нормально, а відчуття збережені, хоч і дещо заморожені. Час від часу наче хочеться заплакати або навіть вдається це зробити, але полегшення не відбувається, — каже Олеся Малецька.

Але плакати не лише можна, а й потрібно, переконує психологиня. Адже людині властиво відчувати весь спектр відчуттів.

Якщо тобі хочеться зрозуміти себе, варто поспостерігати за власними переживаннями та емоціями протягом тижня. Наприклад, вести щоденник емоцій, користуючись списком емоцій, який можна знайти в інтернеті.

Як показати емоції, якщо сліз немає

Для того, аби вивільнювати свої емоції екологічно, варто перш за все стежити за своїм загальним самопочуттям. Якщо як такої причини для сліз немає, допомогти собі можна переглядом сентиментального фільму.

Завжди можна поговорити з людиною, яка викликає в тебе довіру, або яка є близькою тобі. Головне, аби тебе не перебивали, а просто вислухали до кінця.

А ще — спробуй малювати чи писати. Пензлі та олівці є гарним антидепресантом у ситуаціях, де треба почути себе. Тут немає місця для правил, треба малювати чи писати лише те і так, чого хочеш саме ти.

Якщо ж ти сам/(-а) поставив/(-ла) собі заборону на сльози, тоді подумай: коли востаннє ти мав/(-ла) вихідний суто для себе.

Може здатись, що зараз не час для радощів і розваг, але нагадуй собі, що зараз тим більше не час виснажувати себе.

Якщо ж сліз немає взагалі, а ти почуваєшся спустошеним/(-ою), тоді варто звернутися до спеціаліста.

— Людина у виснаженні потребує системного тривалого відновлення, яке передбачатиме відпочинок, повноцінний сон і харчування, помірні фізичні навантаження та психотерапевтичний супровід, — пояснює Олеся Малецька.

Детальніше про те, чому сльози необхідні для здорового самопочуття, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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